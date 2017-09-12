Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 yıldır kaçak yaşayan Alman vatandaşı uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Almanya vatandaşı M.F. isimli kişinin özellikle Bodrum merkezinde gençlere uyuşturucu sattığı yönünde bilgiye ulaştı. Narkotik ekipleri şahsı takibe aldı. Geçtiğimiz gece harekete geçen Narkotik Timleri M.F.'yi Taşlık Sokak'taki evinin önünde yakaladı. Şahsın üzerinde ve kaldığı evde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde ettiği paralara el koydu. Almanya'dan kaçıp Türkiye'de 1,5 yıldır kaçak olarak yaşadığı tespit edilen Almanya vatandaşı M.F. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



(Eren Ayhan / İHA)