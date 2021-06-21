Alman sendikası, Amazon işçilerini Prime Day indirim günlerinde greve çağırdı
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Alman sendikası, Amazon işçilerini Prime Day indirim günlerinde greve çağırdı

Alman sendikası, Amazon işçilerini Prime Day indirim günlerinde greve çağırdı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), ABD'li Amazon'u daha iyi ücret ve çalışma koşullarına zorlamak için şirketin 7 deposundaki işçileri bugünden itibaren 3 günlük bir greve gitmeye çağırdı.

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), ABD'li Amazon'u daha iyi ücret ve çalışma koşullarına zorlamak için şirketin 7 deposundaki işçileri bugünden itibaren 3 günlük bir greve gitmeye çağırdı.

Ver.di tarafından yapılan açıklamada, Amazon ile daha iyi ücret ve çalışma koşulları için kampanyanın bir parçası olarak bugünden itibaren Almanya'daki 7 depoda küresel Prime Day indirim günleri ile aynı zamana denk gelen 3 günlük bir greve gitme çağrısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Amazon'un depolarında çalışan işçilerin müşteri yoğunluğu ile başa çıkmak zorunda kaldıkları, işçilere ek iş yükü için bir kuruş ödeme yapılmadığı iddia edildi.

Almanya, ABD'den sonra Amazon'un en büyük pazarı olarak dikkati çekerken, Ver.di, düşük ücret ve çalışma koşulları nedeniyle 2013'ten beri Almanya'da Amazon'a karşı grevler düzenliyor.

Amazon, Almanya'daki depolarında yeni başlayanlar için Temmuz 2021'den itibaren saat başına 12 avro ödeyeceğini, bu ücretin 2022 sonbaharından itibaren 12,50 avroya çıkarılacağını duyurmuştu.

Amazon Prime Day etkinlikleri, yaz dönemindeki satışları artırmak için bugün ve yarın gerçekleştiriliyor. Amazon, bu yıl gerçekleştirdiği Prime Day ile 20 ülkedeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın fırsat sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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