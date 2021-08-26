Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi ağustosta önemli ölçüde azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi ağustosta önemli ölçüde azaldı

Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi ağustosta önemli ölçüde azaldı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, ağustosta tedarik zincirindeki sıkıntıların etkisiyle iki aydır art arda düşüşünü sürdürdü.

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, ağustosta tedarik zincirindeki sıkıntıların etkisiyle iki aydır art arda düşüşünü sürdürdü.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman şirketleri için ağustos ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay 23,1 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ağustosta 16,6 puana geriledi. Böylece endeks, iki aydır art arda düşüşünü sürdürerek, şubattan beri en düşük seviyesine geriledi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Alman ihracatçılar arasındaki beklenti duyarlılığı ağustosta önemli ölçüde kötüleşti. Alman ihracat sektörü ivme kaybı yaşıyor." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, tedarik zincirinde darboğazların, ham madde fiyatlarındaki artışın ve yüksek konteyner navlun ücretlerinin Alman ihracatını baskıladığını belirterek, bu baskının Çin'e yapılan temmuz ayı ihracatında kendini gösterdiğini kaydetti.

Almanya'nın en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 8,4 milyar avroya geriledi. 2021'in ilk yarısında Almanya'nın Çin'e ihracatı yüzde 19 artarak 53 milyar avroya ulaşmıştı.

Öte yandan, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından "Tedarik dar boğazları ve Alman şirketlerine etkisine" yönelik araştırmanın sonuçlarına göre, Alman firmalarının yüzde 83'ünün "ham madde, tedarik zincirlerindeki dar boğazlar ve yüksek fiyat artışlarından" muzdarip bulunuyor.

DIHK, mayısta, ülkenin ihracat artışını küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle bu yıl yüzde 6'dan yüzde 8'e yükseltmişti.

Almanya'nın ihracatı, geçen yıl Kovid-19 krizi nedeniyle yüzde 9'dan fazla düşüş kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Burak Özçivit Merve Boluğur
Spor Gervinho Abdullah Avcı Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi ağustosta önemli ölçüde azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 12:10:18. #1.14#

title