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Alman futbolcu Jerome Boateng aldığı cezayla ülke gündemine oturdu

AA / Erbil Başay - Haberler | Spor
Alman futbolcu Jerome Boateng aldığı cezayla ülke gündemine oturdu

Almanya'da çocuklarının annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Münih Mahkemesi tarafından "kasıtlı adam yaralamak ve hakaretten" 1,8 milyon avro para cezasına çarptırılan futbolcu Jerome Boateng, ülke gündeminde geniş yer buldu.

Almanya'da çocuklarının annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Münih Mahkemesi tarafından "kasıtlı adam yaralamak ve hakaretten" 1,8 milyon avro para cezasına çarptırılan futbolcu Jerome Boateng, ülke gündeminde geniş yer buldu.

Bild gazetesi "Jerome Boateng - Bir zamanlar rol model şimdi kadınlara vuran" başlığıyla verdiği haber de, 2014'de Brezilya'da Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alan Boateng'in futbolcu olarak bir rol model olduğu belirtildi. Oyuncunun dergi çıkardığı ve gözlük koleksiyonuna sahip olduğu anımsatılan haber de, Boateng'in çocuklarının annesini dövmediğini ifade etmesine rağmen Münih Mahkemesi'nin buna inanmadığı kaydedildi.

Haber de, Bayern Münih Kulübünün Boateng'in sözleşmesini yenilememe kararında, oyuncunun özel hayatındaki sorunları ve mahkemenin ceza verebileceği bilgisinin etkili olduğu da ileri sürüldü.

Olympique Lyon'un kadrosuna kattığı futbolcunun ülkede "entegrasyonun örneği" olarak gösterildiği, bu konuda ödül aldığına da işaret edilen haber de, "Şimdi uyum için bir örnek mi?" sorusu yöneltildi.

Zeit gazetesi ise "Zehirli bir ilişkiye pahalı bir son" başlığını kullanarak haberi okurlarına duyururken, Süddeutsche Zeitung ve Spiegel dergileri, Boateng'in davasına ilişkin haberler de "Kirli çamaşırlar" başlığını kullandı.

Ülke basınında cezayı düşük bulan ve daha önce Jerome Boateng için 1,5 yıl hapis cezası verilmesini isteyen Münih Savcılığının temyize gitmeyi düşündüğü de aktarıldı.

Kardeşi de tepki gösterdi

Öte yandan Hertha Berlin'de forma giyen kardeşi Kevin-Prince Boateng de kardeşine tepki göstererek, "Jerome ile uzun zamandan beri mesafeliyim. Alman yasalarına değer veriyorum ve saygı duyuyorum. Kardeşimin yaptıklarıyla özdeşleşmiyorum ve onunla daha fazla ilgim yok." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının annesi Sherin Senler, Boateng'in 3 yıl önce tatil yaptıkları Karayipler'de çıkan bir kavga sırasında kendisine hakaret etmek ve yaralamakla suçlamış, futbolcu ise suçlamaları reddetmişti.

AA / Erbil Başay - Spor Haberleri
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Haber: Alman futbolcu Jerome Boateng aldığı cezayla ülke gündemine oturdu - Haberler Spor
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