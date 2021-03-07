Allahyar, Ukrayna Premier Ligi'nde ayın futbolcusu seçildi

Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya'nın yolunu tutan Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna Premier Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda beklenen patlamayı yapamayan genç santrfor formunu her geçen gün artırıyor. Son maçlardaki gol ve asistleriyle dikkat çeken Allahyar, bir kez daha ayın futbolcusu oldu.

Fenerbahçe'den Ukrayna ekibi Zorya'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Allahyar, performansıyla göz kamaştırıyor. Türkiye'de kendisinden beklenen patlamayı yapamayan genç santrfor, Ukrayna'da yıldızını parlatmayı başardı.

14 MAÇTA 3 GOL VE 2 ASİST

İranlı forvet, 14 maçta 3 gol ve 2 asist üretirken, özellikle son karşılaşmalarda takıma yaptığı katkıyla övgü toplamıştı. Zorya'nın Desna'yı 2-1, Shakhtar Donetsk'i de 1-0 yendiği karşılaşmalarda birer asistle oynayan 19 yaşındaki santrfor, Ukrayna Premier Ligi tarafından şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.

ARALIK AYINDA DA BAŞARMIŞTI

Oyların yüzde 36'sını alan genç oyuncu; Viktor Tsygankov, Andriy Totovytskyi, Artem Besedin, Pavel Orihovsky, Valeriy Fedorchuk, Oleksandr Gladkyi ve Tete'yi geride bıraktı. Gol ve asistleriyle takımına katkı veren ve şubat ayının en iyisi seçilen Allahyar Sayyadmanesh, geçtiğimiz aralık ayında da bunu başarmıştı. 31 Aralık 2021'de Zorya ile olan kiralık kontratı sona erecek 19 yaşındaki Allahyar'ın Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.