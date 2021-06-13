Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı
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Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı

Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları motosiklet sürücüsüne alkol testi yapmak istedi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları motosiklet sürücüsüne alkol testi yapmak istedi. Bir süre başarısız denemenin ardından yapılan test sonucunda 2.84 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Uygulama yapan ekipler, Gökhan İ. yönetimindeki 16 F 3410 plakalı motosikleti durdurdu. Kimlik kontrolü yaptıkları sürücünün alkollü olmasından şüphelenen polisler, test yapmak istedi. Sürücü, bir çok kez ölçüm cihazını üflese de başarılı olamadı. Polisler, ısrarla nasıl üfleneceği konusunda bilgilendirme yapmalarına rağmen Gökhan İ.'nin alkol testi yapılamadı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN İŞLEM YAPILDIĞI BELİRLENDİBu sırada kimlik bilgilerinden yapılan sorgulamada Gökhan İ.'nin daha önce alkollü araç kullanmak suçundan hakkında işlem yapıldığı anlaşıldı. Alkolmetreyi üflerken nefesini dışıraya veren sürücüyü uyaran bir polis memuru, 2008 yılında alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığını ve kendilerini oyalamamalarını söyledi. Bunun üzerine tekrar ölçüm cihazını doğru şekilde kullanan Gökhan İ.'nin 2.84 promil alkollü olduğu saptandı.

Gözaltına alınan Gökhan İ.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira cezai işlem uygulandı.


Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı
Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı
Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı
Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı
Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı
Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı
Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı
Alkollü motosiklet sürücüsü polisleri çileden çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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