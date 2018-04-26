Alışveriş kredisi ile En Çok Ne Aldık? e-ticarette ödemeyi nasıl yaptık?

E-ticarette ödemeyi nasıl yaptık?



Alışveriş kredisi ile en çok cep telefonu satın alındı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), e-ticarette en çok hangi ödeme yöntemlerinin kullanıldığını araştırdı. Kredi kartı ve banka kartı ile ödemeler başı çekerken, alışveriş kredisi ile en çok cep telefonu satın alınıyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), e-ticarette ödeme yöntemleriyle ilgili bir araştırma yaptı. Araştırma verileri, internetten alışveriş yaparken en çok hangi ödeme yöntemini kullandığımızı ve hangi ürünleri satın aldığımızı ortaya koyuyor.

Siparişlerin yüzde 82'sini kartla ödedik



ETİD verilerine göre, Ocak 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında verilen siparişlerin yüzde 82'sinde kredi kartı ve banka kartı kullanıldı. Müşterilerin sadece yüzde 1'lik kısmı iki veya daha fazla ödeme tipini tercih etti. Kartla ödemeyi sırasıyla yüzde 10'la kapıda ödeme, yüzde 7'yle havale ve yüzde 1'le alışveriş kredisi ödeme yöntemleri takip ediyor.

Alışveriş kredisi, son yıllarda bankalar ile e-ticaret sitelerinin anlaşmaları doğrultusunda kullanılıyor. Tüketiciler, anlaşmalı bankalardan anında kredi alarak istedikleri ürünü alabiliyorlar. Alışveriş kredisinin ihtiyaç kredisi gibi kredilerden farkı ise genellikle satın alınacak ürün tutarında bir tutar belirlenmesi ve ödeme aşamasında dakikalar içerisinde onay alınması olarak biliniyor.

En çok satın alınan ürünler



İnternet üzerinden kartla yapılan alışverişlerde en çok cep telefonu tercih edildi. Cep telefonunu telefon kılıfları, bebek bezi, kitap, temizlik malzemeleri takip etti.

Alışveriş kredisi ile en çok satın alınan ürünler arasında da ilk sırada cep telefonu yer aldı. Cep telefonunu taşınabilir bilgisayar, LCD televizyon, notebook aksesuarları gibi ürünler takip etti. Listedeki ilk 10 ürünün tamamı teknolojik ürünler oldu.

Havale yöntemi ile verilen siparişler arasında ise ilk sıralarda temel gıda ürünleri dikkat çekti. Ezmeler, çikolatalar, atıştırmalıklar, tatlı ve şekerlemeler, gazlı ve toz içecekler, makarnalar gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra kaykay, paten gibi ürünler de havale yöntemi ile satın alınıyor.

"E-ticarette negatif algıyı yıkmamız gerek"



ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticarette ödeme yöntemlerinin durumuna değinerek tüketicilerin güvenli alışveriş hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ekmekçi, "Yeni nesil ödeme yöntemlerinin yükselişte olduğu bir dönemdeyiz. Biz bu ödeme yöntemlerini e-ticaretin geleceği olarak görüyoruz. Ancak henüz tüketiciler kötü bir deneyim yaşamaktan korktukları için geleneksel ödeme yöntemlerini ikinci planda bırakarak yeniyi benimseyebilmiş değiller. İşte tam da bu noktada tüketicilere olduğu kadar e-ticaret sitelerine de önemli görevler düşüyor. Tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetleri ve e-ticarete karşı besledikleri negatif algıyı yıkmamız gerek. Satışların denetim altına alınması ve alışverişlerin mesafeli satış sözleşmesiyle korunması gibi adımlarla birlikte e-ticarette yeni ufuklara yelken açabileceğiz" dedi.

İnternetten güvenli alışveriş nasıl yapılır?



Güvenli alışverişe yönelik tüketicilere tavsiyelerde bulunan Emre Ekmekçi;

"Tüketicilerin kanallarda alışveriş yaparken mutlaka kendilerine mesafeli satış sözleşmesinin sunulduğuna dikkat etmeleri ve satıcıdan muhakkak fatura talep etmeleri gerekiyor. Yeni tanışılan bir e-ticaret sitesinin güvenilir olup olmadığından emin olmaları için de web sitesinin SSL sertifikasının olup olmadığına ve ödeme ekranında http:// yerine https:// yazdığına dikkat etmeliler. Alışverişleri daima 3D ödeme ile yapmak, e-ticaret sitelerini iyice araştırmak, kullanıcı yorumlarını ve şikayetlerini okumak da faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Alışveriş kredisi ile En Çok Ne Aldık? e-ticarette ödemeyi nasıl yaptık?

Kart ile en çok satın alınan ürünler

Havale ile en çok satın alınan ürünler

Alışveriş kredisi ile en çok satın alınan ürünler

Cep Telefonu

Ezmeler

Cep Telefonu

Telefon Kılıfları

Çikolatalar

Taşınabilir Bilgisayar

Bebek Bezi

Atıştırmalıklar

LCD Televizyon

Kitap

Tatlı ve Şekerlemeler

Notebook Aksesuarları

Temizlik Malzemeleri

Gazlı ve Toz İçecekler

Ekran Kartı

Parfüm

Makarnalar

Akıllı Saatler

Kol Saati

Kaykay

Tabletler

Eğitim Ürünleri

Paten

Çamaşır Makinesi

https://www.teknotalk.com/alisveris-kredisi-ile-en-cok-ne-aldik-63417/