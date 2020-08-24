Alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
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Alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı

Gaziantep'te yaklaşık 200 dönümlük bir alana biber ekimi yapan Kemal Özpolat, yaş kırmızı biber için verilen fiyatı beğenmeyince 15 gün boyunca hasat yapmama kararı aldı.

Alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
24.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:43

Gaziantep'te yaklaşık 200 dönümlük bir alana biber ekimi yapan Kemal Özpolat, yaş kırmızı biber için verilen fiyatı beğenmeyince 15 gün boyunca hasat yapmama kararı aldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi İncegedik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kemal Özpolat, bu yıl yaş kırmızı biber için verilen fiyatı beğenmeyince hasat yapmama kararı aldı. Çiftçi Özpolat, geçen sene 3 TL 20 kuruştan sattığı ürüne bu sene 2 TL 80 kuruş verildiğini belirterek, duruma tepki olarak 15 gün hasat yapmama kararı aldıklarını söyledi.

"Geçen sene 3.20 bu sene 2.80 veriyorlar"

Geçen sene ürünleri için 3.20 veren alıcıların bu sene 2.80 kuruş verdiğini ifade eden biber üreticisi Kemal Özpolat, "Biz açıklanan kararı tatmin edici bulmadığımız için 15 gün boykot kararı aldık. Geçen yıl 3.20 kuruşa sattığım biber bu yıl verilen fiyat 2.80 kuruştur. Bu fiyatın çok üstünde bir fiyat bekliyorduk. Bu fiyat bizi tatmin etmediği için boykot kararı aldık. Çünkü Elektrik, ilaç, gübre ve işçi giderine de bakarsak bu fiyatlar bizi tatmin etmiyor. İslahiye biberi 500 ila 600 rakım da yetişiyor. Biberdeki aroma dünyanın hiç bir yerinde bulamazsınız. Biz biber üreticileri maalesef 5-6 fabrikaya bağlıyız. Onların belirlediği fiyatlar boyun eğmek zorunda bırakılıyoruz. Biber üreticisi olarak bu yılki beklentimiz en az 3.50 kuruştu. Verilen fiyatlar geçen yılında altındadır. Bizde bu fiyatlara kızıp biber hasadı yaptırmayacağız" dedi.

"İşçileri mağdur etmiyoruz"

Çiftçi Kemal Özpolat gelen işçilerini mağdur etmediklerini belirterek, "Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi arkadaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onları mağdur etmiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin sesimizi duyup mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. Bizleri birkaç fabrikaya muhtaç etmesinler. İslahiye ve Nurdağı bölgesinde şuanda 10-15 bin dönüm biber ekili alan bulunmaktadır. Ayrıca Çin'den çok kalitesiz biber ithal eden bazı fabrikalar var. Bunu 2 dolara mal ediyorlar. Bizim kendi ürünümüze verilen fiyat hiçte adil değil" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'dan biber işçilerini getiren Çavuş Nizamettin Çelik de, "Tarla sahibi bizim tarlaya girip biber hasadı yapmamıza izin vermiyor. Belirlenen fiyat umdukları gibi değil. Geçen yıl 3.20 satılan bibere bu yıl 2.80 kuruş veriyorlar. Bu adil değil. Biz buraya geldik, biber toplayacağız. Ancak tarlaya giremedik. Ancak Allah razı olsun bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Biz geçen yıl kilosunu 42 kuruşa topladık. Bu yıl 45 ile 50 kuruş arasında olmasını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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