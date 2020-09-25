Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
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Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

25.09.2020 23:33 | Son Güncelleme: 26.09.2020 00:19
Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Alman atlet ve model Alica Schmidt, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu. Schmidt, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

2018 yılında "Busted Covarege" tarafından "Dünyanın en çekici atleti" seçilen Alica Schmidt, Bundesliga ekibi Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu. Instagram hesabını da oldukça aktif kullanan ve 1 milyona yakın takipçisi bulunan Schmidt, yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.

AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI'NDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

21 yaşındaki Alman atlet, aynı zamanda modellik de yapıyor. Alicia Schmidt, oldukça önemli başarılara da imza atmış bir isim.

Genç atlet, 400 metre kategorisinde yarışan Schmidt, 2017 yılında 18 yaşındayken 20 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı. Ertelenenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da yarışacak olan Alica Schmidt Japonya'da da madalya hedeflerken, Koronavirüs salgını nedeniyle bu çalışmalarına ara vermişti.

Şimdi Dortmund ile çalışacak olan Schmidt'in Tokyo hayallerine devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

İşte Alica Schmidt'in Instagram hesabından yaptığı bazı paylaşımlar:

Alica Schmidt, Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu
Alica Schmidt, Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu
Alica Schmidt, Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu
Alica Schmidt, Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu
Alica Schmidt, Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu
Alica Schmidt, Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu
Alica Schmidt, Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu
Alica Schmidt, Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü oldu
Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
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