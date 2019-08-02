Aliağaspor FK antrenmanına sürpriz ziyaret

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Yeniçeriler Taraftar Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, sezon başı hazırlıklarını sürdüren Aliağaspor FK'nın Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda yaptığı antrenmana sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Futbolcularla sohbet eden Başkan Serkan Acar, yeni sezon öncesi Aliağaspor FK'ya başarılar diledi.

Aliağaspor FK'nın Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Futbolcuların antrenman yaptığı esnada ise Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Yeniçeriler Taraftar Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri oyuncuları ziyaret ederek bir sürpriz yaptı. Yeni sezonun tüm Aliağaspor FK camiasına hayırlı olmasını dileyen Başkan Serkan Acar, Aliağaspor taraftarı olarak sezon boyunca hep birlikte olacaklarını söyledi.

Birlikteliğin sağlanması ile başarının da kendiliğinden geleceğini ifade eden Başkan Serkan Acar, "Taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik ekibimizle birlik olup sezon sonunda şampiyonluğu arzuluyoruz. Sahada Aliağaspor formasına ve Aliağa halkına yakışır bir şekilde mücadele edeceğinizden hiçbir şüphem yok. Yeni sezon şimdiden hepimize hayırlı olsun" dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliağaspor FK Antrenörü Ali Eren Beşerler, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Yeniçeriler Taraftar Derneği'nin yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Ziyaret, tüm futbolcu ve teknik ekibe tatlı ikramında bulunulması ile son buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA