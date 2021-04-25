Ali Türkkan, Türkiye Ralli Şampiyonası'na birincilikle başladı
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Ali Türkkan, Türkiye Ralli Şampiyonası'na birincilikle başladı

Ali Türkkan, Türkiye Ralli Şampiyonası'na birincilikle başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Ali Türkkan, 2021 Demir Berberoğlu Sezonu Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan aynı zamanda FIA Avrupa Ralli Kupası'na da puan veren ESOK Rallisi'nde mutlu sona ulaştı.

Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Ali Türkkan, 2021 Demir Berberoğlu Sezonu Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan aynı zamanda FIA Avrupa Ralli Kupası'na da puan veren ESOK Rallisi'nde mutlu sona ulaştı.

Sezonu BOTAV Bodrum Rallisi Kategori 2'de elde ettiği birincilikle açan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, böylelikle Türkiye Şampiyonası'na da zaferle başlamış oldu. 2019 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 3 kez genç pilotlar birinciliği elde eden Türkkan, Eskişehir'de 5 kategoride zirveye yerleşti. Sezona Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Bodrum Rallisi'nde birinciliği elde ederek giren genç sporcu, 2021 Demir Berberoğlu Sezonu Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışında da zafere ulaştı.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Eskişehir'de düzenlenen ve FIA Avrupa Ralli Kupası'na da dahil olan ESOK Rallisi'nde Ali Türkkan, FIA Avrupa Ralli Kupası Kategori 2 ve Gençler, Türkiye Ralli Şampiyonası Sınıf 4, İki Çeker ve Genç Pilotlar olmak üzere 5 kategoride mutlu sona ulaşmayı başardı.

Ali Türkkan, Türkiye Ralli Şampiyonası'na birincilikle başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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