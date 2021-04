Ali Sürmen: Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz

"Taşın altına elimizi koymasaydık bugün hangi durumda olurduk""Trabzonspor ruhu altyapıdadır""Fenerbahçe'nin istediği şampiyonluk kolay ligde alınmış;

"Fenerbahçe'nin istediği şampiyonluk kolay ligde alınmış; İdmanocağı'nın 3 Türkiye şampiyonluğu var"Tolga SAĞLAM/TRABZON, - Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuru sonrası, kulübün ligden ihracının gündeme getirilmesine tepki gösteren ve PFDK'ya sevk edilen Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen , "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Trabzonspor'un haklılığını her platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi.Trabzonspor'da 28 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan seçimli divan genel kurulunda yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan mevcut Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Sürmen, burada TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu."SEÇİM İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ"Seçimli genel kurulun Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacağını bildiren Ali Sürmen, "Kongreyi yapacağımız salon 4 bin kişilik bir salon olacak. Divan genel kurulu için yeterli bir salondur. Pandemi süreciyle ilgili olarak tüm tedbirleri alıyoruz. Oy kullanma hakkı olan 2 bin 100 kişimiz var. Ancak bunların 3'te 1'lik bölümü Trabzon dışındalar. Pandemi nedeniyle gelemeyebilirler" dedi."TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYMASAYDIK BUGÜN HANGİ DURUMDA OLURDUK"Sürmen, bugüne kadar attıkları en önemli adımlardan biri olarak tüzük tadilat kongresini gösterebileceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Trabzonspor'da 2018 yılında kongre kararı alındığında gazete başlıklarını hatırlayacak olursak, kısa süre içerisinde ödenmesi gereken 140 milyon liralık borç vardı ve kimse başkan adayı olmak istemiyordu. O dönemde divan genel kurulu olarak çok aktif görev aldık. O dönemde divan olarak biz taşın altına elimizi koymasaydık bugün hangi durumda olurduk gerçekten merak ediyorum. Grup olarak yatırılan üye aidatlarını engelledik bu da çok önemli bir hamleydi. Bize göre en önemli olay ise ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onur üyesi yapmak oldu.""GENÇ YÖNETİCİ SAYISI ARTMALI"Genç yönetici sayısının artması gerektiğini kaydeden Ali Sürmen, bu konuda şunları dedi: "Yenilenmek ve gelişmek zorundayız. Alttan gelen dip dalgasını görmek zorundayız. Yeni arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız yönetici olmak istiyor. Bunların önünü açmak zorundayız. Trabzonspor'un bir tarafında yer alan her kim olursa olsun, taraftarı, gazetecisi, eski yöneticisi, futbolla ilgilenen herkes yani futbolun paydaşlarını bir masa etrafında toplayıp Trabzonspor'un geleceği projesini ortaya koymamız gerekiyor. Trabzonspor'un sağlıklı bir yapıya kavuşması ve yönetmeliklerin uygulanması için yoğun çaba sarf edeceğiz.""TRANSFER YÖNETMELİĞİ GETİRMEK İSTİYORUZ"Göreve devam etmeleri halinde çeşitli yönetmelikleri hayata geçirmek istediklerinin de ifade eden Sürmen, şöyle konuştu: "Örneğin, bir transfer yönetmeliği koymamız gerekiyor. İngiltere mesela belli standartların dışındaki oyuncuları ülkesine koymuyor. Trabzonspor'da da buna benzer transfer kriterleri ve yönetmelikleri getirmek istiyoruz. Tüzüğümüze yönetimlerin aşırı borçlanmalardan sorumlu olacaklarına dair madde koydurduk, Kulüpler Birliği henüz bunu uygulayamıyor. Trabzonspor hangi şartlarda hangi futbolcuyu transfer edebilir veya bir oyuncu Trabzonspor'a gelebilmek için hangi şartlara uygun, bunları yönetmeliğe koyarsak bağlayıcı olur.""TRABZONSPOR RUHU ALTYAPIDADIR"Altyapının Trabzonspor için olmazsa olmaz olduğunu da vurgulayan Ali Sürmen, "Trabzonspor'un en büyük sorunu şampiyonluk için kadrolar kurulurken, belli kriterlere uyulmaması. Biz Trabzonspor olarak asla iddiadan vazgeçmemeliyiz ama kurallara uymalıyız. Trabzonspor ruhu altyapıdadır. Bunun anlamı şu değildir; örneğin Manisa'da iyi bir genç var, almayacağız anlamına gelmeyecek değil. Yabancı oyuncularımız da tabii ki olacak. Bu sene futbolcu satmayı planlıyoruz mesela ama en değerli oyuncumuz Uğurcan Çakır. Bizim altyapıya çok daha önem vermemiz gerekir. Yönetim kurulu da Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni açtı. İnsanlara dokunmak, Trabzonspor ruhunu da aşılamak lazım" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ ŞAMPİYONLUK KOLAY LİGDE ALINMIŞ; İDMANOCAĞI'NIN 3 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU VAR"Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulübün geçmişteki şampiyonluklar için yaptığı başvuruyu da değerlendiren Sürmen, bu konuda şunları kaydetti: "Trabzonspor'un tarihine bakıp araştırmaya gerek yok, zaten şampiyonlukları var. İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı. O dönem İstanbul'da iki tane lig var, kolay olanında şampiyonluklar almış ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir. Tabii diyeceksiniz ki federasyona ne kadar güveniyorsunuz; güvenmiyoruz tabii ki. Çünkü Fenerbahçe camiasının menfaatlerine uygun hareket ediyor.""GEÇEN SENE İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ AMA BU SEZON İYİ TOPARLADIK"Ali Sürmen, bu sezon takımın ligin ilk 8 haftasından sonra yakaladığı ivmenin çok iyi olduğuna da vurgu yaptı ve şunları dedi: "Sezon başına baktığımızda bulunduğumuz yere şükrediyoruz ama üsttekiler puan kaybedince de ahlanıyoruz. Sanırım futbolun güzelliği bu. İlk 8 hafta sonunda dördüncü bitirecek deseler herkes olur mu öyle şey derdi. Futbolun güzellikleri bunlar. Trabzonspor camiası olarak geçen sene için çok üzgünüz. Ama bu sezon iyi toparladık bence. Söylemekte de beis görmüyorum; santrforsuz oynuyoruz. İyi bir santrforumuz olsa belki çok daha farklı olabilirdi.""KİMSE TRABZONSPOR'A PARMAK SALLAYAMAZ"Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kurulların tarafsız ve bağımsız olmadıklarını ileri sürerek FIFA'ya şikayette bulunduklarını açıklamıştı. Bu başvurunun ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, bordo-mavililerin ligden ihracını gündeme getirmesine sert tepki gösteren Ali Sürmen, PFDK'ya sevk edilmişti.Sürmen, PFDK'ya savunmasını yollayarak, "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Trabzonspor'un haklılığını her platformda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM