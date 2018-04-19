Ali Serim: "Yabancı Yatırımcı ve Piyasalar Erken Seçimi Olumlu Karşıladı"

Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, yabancı yatırımcı ve piyasaların erken seçim kararını olumlu karşıladığını söyledi.

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Finans Uzmanı Ali Serim, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararının piyasalara olan etkisini değerlendirdi. Kararın, yabancı yatırımcı ve piyasalar açısından olumlu karşılandığını söyleyen Serim, "Piyasalar erken seçimi çok olumlu karşıladı. Normal şartlarda önümüzde uzun bir süreç varken ülkenin en önemli gündem maddesi olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir an önce yapılacak olması büyük bir rahatlamayı getirdi" dedi.

Amerikan fonları ve Avrupalı fonların dün önemli girişler yaptığını belirten Serim, "Bu bile uzun zamandır iddia ettiğim gibi seçim sonrası hızlı bir ekonomik toparlanmanın yaşanacağının ön göstergesi gibi oldu. Doların aşağı yönlü, borsanın yukarı yönlü hareketi de yabancıların fon girişleri sebebiyle yaşandı. Bu Türkiye'ye gösterilen güvenin de itiraz edilemez göstergesi. Dünya ekonomisi geride bıraktığımız rahat bir on yılı uzun bir süre göremeyecek. Bill Gates gibi isimlerin ilan ettikleri kriz beklentisinin yapısal sebepleri var. Dolayısıyla bir an önce rekabetçi iç şartları tesis edecek ve yaklaşan global krizlerle mücadele edecek bir yönetimin ülkemizde tesis edilmesi için en doğru karar verildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurumlarıyla işlerlik kazanmasına global şartlarda ki krize dönüşecek gelişmelerden dolayı tam da ihtiyaç duyacağımız bir noktada olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL