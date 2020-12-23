Ali Palabıyık 2. kez düdük çalacak

Hakem Ali Palabıyık, ikinci kez Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasındaki müsabakada düdük çalacak.

Süper Lig'in 14.haftasında Kayseri'de oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Konyaspor müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi bugüne kadar 308 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 131 kez ev sahibi ekip, 94 kez deplasman takımı kazandı. 83 maçta beraberlik bozulmadı.

Ali Palabıyık, bugüne kadar Kayserispor'un 12 maçında düdük çaldı. Sarı kırmızılılar bu maçlarda 4 galibiyet 2 beraberlik alırken 6 kez de yenildi. Ali Palabıyık, 19 kez de Konyaspor maçını yönetti. Yeşil Beyazlı ekip bu maçlarda 7 galibiyet 3 beraberlik elde ederken 9 kez de yenildi. Ankara Bölgesi hakemi, yarın 2.kez Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak maçı yönetecek. Bu maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Samet Çiçek yapacak.

Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un elde ettiği sonuçlar şöyle:

Ç.Rizespor-Kayserispor 3-2

Alanyaspor-Kayserispor 5-1

Trabzonspor-Kayserispor 4-0

Kayserispor-Sivasspor 1-1

Kayserispor-Konyaspor 2-1

Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Eskişehirspor 0-0

Kayserispor-Elazığspor 1-0

Adana DS-Kayserispor 1-2

Bursaspor-Kayserispor 2-0

Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Antalyaspor 0-1

Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda Konyaspor'un elde ettiği sonuçlar şöyle:

Konyaspor-Kasımpaşa 0-0

Konyaspor-Gaziantep 0-0

Beşiktaş-Konyaspor 3-2

Erzurumspor-Konyaspor 1-2

Konyaspor-Fenerbahçe 0-1

Fenerbahçe-Konyaspor 3-2

Bursaspor-Konyaspor 2-1

Akhisarspor-Konyaspor 3-0

Kayserispor-Konyaspor 2-1

Konyaspor-Kasımpaşa 2-0

Konyaspor-Bursaspor 2-0

Alanyaspor-Konyaspor 2-3

Konyaspor-Kasımpaşa 2-0

Eskişehirspor-Konyaspor 1-2

Fenerbahçe-Konyaspor 1-0

Konyaspor-Fenerbahçe 1-1

Fenerbahçe-Konyaspor 2-1

Adanaspor-Konyaspor 2-1

Konyaspor-T.Linyitspor 2-0

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı