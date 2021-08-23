Ali Öztürk: "Olimpiyatlara olabildiğince fazla sporcu göndermek istiyoruz"
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Ali Öztürk: "Olimpiyatlara olabildiğince fazla sporcu göndermek istiyoruz"

Ali Öztürk: 'Olimpiyatlara olabildiğince fazla sporcu göndermek istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Öztürk Spor Kulübü Derneği'nin kurucusu olan eski milli atlet Ali Öztürk, ilerleyen yıllarda olimpiyatlara olabildiğince fazla sporcu göndermek istediklerini söyledi.

Ali Öztürk Spor Kulübü Derneği'nin kurucusu olan eski milli atlet Ali Öztürk, ilerleyen yıllarda olimpiyatlara olabildiğince fazla sporcu göndermek istediklerini söyledi.

Ali Öztürk Spor Kulübü Derneği'nin kurucusu olan eski milli atlet Ali Öztürk, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Kulübün kuruluş sürecini anlatan Öztürk, "Bundan 3 sene önce İzmir'de bir atletizm müsabakasına denk geldim. Müsabakaya üç saat kala çocukların yerde oturup sandviç ekmeğine peynir koyup yediklerini gördüm. Yöneticileriyle konuştuğumda, 42 TL harçlık aldıklarını ve bunun içinde hem otel hem de yemek ücretlerinin bulunduğunu söyledi. Böylelikle ben de bir kulüp kurmaya karar verdim. İstanbul'a gelip kulüp kurdum, Ali Öztürk Spor Kulübü Derneği" dedi.

KULÜP SPORCULARININ BAŞARILARI

Kulüp sporcularının elde ettiği başarılardan da bahseden Ali Öztürk, "Biz yeni bir kulübüz. Bu sene Türkiye Kros Ligi'nde ki bütün büyük kulüpler de oradaydı, üçüncü olduk. Tuğba Toptaş, 1500 metrede Avrupa üçüncüsü oldu, 5 tane de Balkan şampiyonluğu var. Hakan Buğanlı'nın Türkiye, Balkan şampiyonlukları var. Dün Trabzon'da yapılan dağ koşusunda Albulhalik Çağıran milli takıma girdi. Tayland'da yapılacak olan dünya şampiyonasına katılacak. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Pandemi döneminde hiçbir müsabaka yokken 8 aylık bölüm içerisinde bu çocukların maaşlarını kesintiye uğratmadan gönderdik. Bundan dolayı çocuklar da bizden çok memnunlar. Şu anda transfer teklifleri var. Fakat hiçbiri yüksek paralar vermelerine rağmen gitmiyorlar. Sporcular genelde Kars'ta yüksek rakımda çalışıyorlar. Başlarında Bahattin İnce antrenörümüz var. Bir tane çocuğumuzu Balkan, dünya şampiyonasına götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz, en azından geçimlerini sağlaması için. Tuğba Toptaş'ı 3 yıl sonra yapılacak olimpiyatlara hazırlıyoruz. Baraj için 3 yılda 3 saniye aşağı indirirsek onu olimpiyatlara göndereceğiz" şeklinde konuştu.

"ATLETİZM FEDERASYONU'NDAN DESTEK ALMIYORUZ"

Atletizm Federasyonu'ndan destek almadıklarına dikkat çeken Öztürk, "Almak da istemeyiz. Atletizm Federasyonu bize hiç telefon açmadı. Çocuklarımız şampiyon oldu, 'nasılsın' demediler. Geçen yıl Balkan şampiyonasına sporcumu götürmediler. Neden götürmediklerine ilişkin bir yazı yazdım, bu yazıyı ağır gördükleri için bana 3 ay hak mahrumiyeti verdiler. Sadece engel olmasınlar, çocuklarımıza kötü davranmasınlar yeter" diye konuştu.

Ali Öztürk, gelecekte olimpiyatlara Ali Öztürk Spor Kulübü Derneği olarak olabildiğince fazla sporcu göndermek istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ali Öztürk: "Olimpiyatlara olabildiğince fazla sporcu göndermek istiyoruz" - Haberler
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