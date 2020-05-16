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Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "El sıkışmak üzereyken Avrupa Şampiyonası 2021 yazına ertelendi ve anlaşmamız bozuldu." dediği teknik direktörün Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı.

Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
16.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:24

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki sezon için anlaşmak üzere oldukları bir teknik direktörün Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.

Ali Koç, "Teknik direktör konusunda aslında biz erteleme sürecinden önce de çalışıyorduk. 3-4 hocayla beraber görüşmeleri götürüyorduk. Bir tanesiyle el sıkışmak üzereyken EURO 2020'nin, 2021'e atılmasıyla tarihin değişmesiyle orada ne yazık ki bizim çalışmalarımızı sekteye uğrattı." açıklamasını yaptı.

2018 DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL GÖRDÜ

Sporx'in haberine göre, Fenerbahçe başkanının belirttiği bu ismin Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı.

Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı

EURO 2020 sonrası Hırvatistan Milli Takımı görevinden ayrılacağını ve bir kulübe gideceğini daha önce duyuran Zlatko Dalic, 2018 Dünya Kupası'nda da finale çıkan takımın başındaydı.

2007'den bu yana teknik direktörlük yapan 53 yaşındaki Dalic, şu ana kadar üst düzey bir kulüpte görev almadı. Hırvatistan'dan önce Dalic'in çalıştırdığı kulüpler sırasıyla Rijeka, Dinamo Tiran, Slaven Belupo, Faisaly, Al Hilal ve Al Ain'di.

Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
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