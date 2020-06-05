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Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sarı lacivertli kulüp hakkında söylediği sözlerin bir önceki başkan Aziz Yıldıram'a da saygısızlık olduğunu belirtti. Koç ayrıca, Özdemir'in Fenerbahçe'ye bir daha hizmet etmemesi gerektiğini söyledi.

05.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:03

Kulüp televizyonuna Nihat Özdemir'in açıklamalarını değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı'nın Aziz Yıldırım'a da saygısızlık yaptığını dile getirdi. Koç ayrıca, Özdemir'in Fenerbahçe'ye bir daha hizmet etmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İşte Ali Koç'un açıklamlarından satırbaşları;

"Semih Özsoy'un yaptığı açıklamaların kelimesi kelimesine arkasındayız. Gönül isterdi ki bu süreçte bu gibi konularla meşgul olmasaydık ama olmak zorundayız. Hatta biz bekledik, dün gece ilk açıklamadan sonra gelen yoğun tepkilere rağmen bekledik. Bu akşam üstüne dek herhangi bir düzeltme gelmeyince, yaptığımız istişare sonucunda Başkanvekilimiz Semih Özsoy durumu kamuoyuna açıkladı. Nihat Özdemir'in açıklamaları, ilk açıklamalarından da beter. Daha da talihsiz."

"BİZİ KENETLEDİ"

"Sayın Nihat Özdemir'e şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum çünkü tüm Fenerbahçelilerin gerçeği görebilmesi açısından, Allah'ın lütfu diyebileceğim bir açıklamayla içindekileri dışa vurmuştur. Nasıl bir niyete sahip olduğunu gözler önüne sermiştir. Bizleri bölmeye çalışan 3 Temmuz sürecinde sıkı sıkı kenetlenmiştik. 3 Temmuz'a yakın bir tarihte, 3 Temmuz'la ilgili yaptığı bir açıklamayla bizi kenetledi."

"ZAMANLAMA ÇOK MANİDAR"

"Bir TFF Başkanı bu söylemlerde, bu konularda, bu gibi sözler sarf etmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Düzeltmedi, tam tersi bir istikamette gitti. 3 Temmuz 2011'de başlayarak yapılan saldırı ve kurulan tuzaklar artık alenen ortaya çıkmıştır. Bu sözleri, Fenerbahçe'ye uzun yıllar üst düzey yönetici olarak hizmet etmiş biri bu sözleri söyleyebiliyor. Bunlar çok manidar. Asıl rezaletin konuyu bizim saptırmamıza bağlıyor, demek ki biz saptırıyoruz ve fırsatçıyız, peki taraftarlarımız, kongre üyelerimiz, rakip taraftarlar ne olacak? Onlar da farklı anlamamışlar. Zamanlama da çok manidar. Liglerin başlamasına 1 hafta kala sanki bir kaos ortamı yaratılmak isteniyor. Bu konuyla ilgili 3 Temmuz davaları var gelecek ay, 2 çok önemli davamız var. Mahkemelerden önce bu sözlerin edilmiş olmasını manidar buluyorum."

"AZİZ YILDIRIM'A BÜYÜK SAYGISIZLIK"

"Bu sözler sadece Fenerbahçe camiasına değil, büyük badireler atlatan kulübümüzün başkanlığını yapan Aziz Yıldırım'a da büyük bir saygısızlıktır. Eminim ki Başkanımız Aziz Yıldırım da tez zamanda konuşacaktır. Çok tepki olduğunu biliyorum. İki yönde tepki var. Biri, TFF'den istifa etmesi yönünde, diğeri ise kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi yönünde. İstifa, kişisel bir müessesedir. İstifa için iradeye sahip olması gerekiyor. Bir kurumdaki üyelikten atılma onur kırıcı, üzgünlüğe sebep olan bir unsurdur. İhraç edilmenin Nihat Özdemir'i üzeceğini düşünmüyorum, hatta bazı kesimlere şirin görünmek adına sevindirebileceğini de düşünüyorum."Nihat Özdemir'in kulüp üyeliğinden ihracı gelen talepler doğrultusunda değerlendirilecektir."

"UMARIM BİR DAHA HİZMET ETMEZSİNİZ"

"Nihat Özdemir'e sormak istiyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir? Çıkın ve söyleyin, top çevirmeye gerek yok. Bizi defalarca hedef aldınız. Sizin gibi dost varsa, düşmana ne gerek var? İstediği her platformda Nihat Özdemir ile tartışmaya hazırız. Hodri meydan."Yıllarca Fenerbahçe'ye hizmet ettiniz. İnşallah bir daha hiç bir zaman etmezsiniz."

Ali Koç'tan TFF Başkanı'na veryansın: Aziz Yıldırım'a da saygısızlıktır

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