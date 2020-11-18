Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç'un Los Angeles'ta süper lüks bir malikane satın aldığı ortaya çıktı. ABD'li magazin ve sinema dergisi Variety, malikanenin Los Angeles şehir manzarasına ve Pasifik Okyanusu manzarasına sahip olduğunu aktardı. Koç'un malikaneyi 14,5 milyon dolara aldığı bildirilirken, parayı da nakit ödediği belirtildi.

ABD'nin önde gelen magazin ve sinema dergisi olan 'Variety' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili bir habere yer verdi. Dergi, Ali Koç'un Los Angeles'ın ünlü Bird Caddesi'nde yer alan ve Hollywood'un popüler bölgelerinden Sunset Strip'i tepeden gören lüks bir malikane aldığını duyurdu.

PAZARLIK YAPARAK 4,5 MİLYON DOLAR İNDİRİM YAPTIRDI

Ali Koç'un değeri 19 milyon dolar olan malikane için pazarlık yaptığı ve lüks malikaneyi 14,5 milyon dolara satın aldığı aktarıldı. Lüks malikanenin Los Angeles manzarasının yanı sıra Pasifik Okyanusu ve Catalina Adası manzarasının da olduğu aktarıldı.

Birçok işletmenin sahibi olan ve 2019 yılında yaşamını yitiren girişimci Harry Morton'ın arazisi üzerinde yapıldığı belirtildi. 1981 yılında dünyaya gelen Morton, Pink Taco lokantalar zincirini kurduktan sonra The Viper Room isimli bir işletme ile zengin olmuş fakat 2019 yılında yaşamını yitirmişti.

Evin içerisinde bir spor salonu ve bir sinema salonu bulunduğu açıklanırken, avluda da bir bahçenin olduğu kaydedildi.

"TAMAMINI NAKİT OLARAK ÖDEDİLER"

Variety, "İş insanı Ali Yıldırım Koç ve eşi Nevbahar gayrimenkulün fiyatını gördü ve 14.5 milyon dolara satın aldı. İndirimli fiyatın tamamını nakit olarak ödediler. Bu, çiftin kolayca yapabileceği bir şeydi. Forbes, Koç'un net varlığının 1 milyon olduğunu yazarken akrabalarıyla birlikte kolektif varlıklarının 8 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Bu da onları Türkiye'nin en varlıklı ailesi haline getiriyor" yorumunu yaptı.

"836 METREKARELİK YAŞAM ALANI BULUNUYOR"

Çok katlı binada 836 metrekarelik bir yaşam alanı bulunduğu kaydedilirken yer altı garajında da en az 6 araçlık bir alan bulunduğu belirtiliyor. Cadde tarafında özel kilitli ve kameralarla izlenen bir giriş kapısı olduğu belirtilirken ön kapıdan önce bir yapay şelale tasarlandığı aktarılıyor.

Salonda bir şömine bulunduğu belirtilirken evin içerisinde ayrı bir bar yer alıyor. Bar içerisinde iki adet mini buzdolabı, şarap rafı ve bulaşık makinesi bulunuyor. Mutfağın bazı noktalarında da özel bir tasarımcı tarafından geliştirilen paslanmaz çelik kullanıldığı belirtilirken zeminden-tavana kayan cam kapılar sayesinde manzaranın evin her yerinden görüldüğü vurgulanıyor.

Eve gelen ziyaretçiler için de 4 adet misafir yatak odası bulunurken bunların her birinde banyo olduğu da aktarıldı. Yatak odalarından birinin master süitten biraz daha küçük olduğu ve şehir manzaralı bir balkonu olduğu belirtiliyor.

Evin dışında havuz alanı olduğu aktarılırken havuzun boyutları ile ilgili bir bilgi verilmedi. Fakat havuzun etrafında dinlenme ve spa alanlarının da bulunduğu belirtiliyor.