Ali Koç ile Aziz Yıldırım, Divan Kurulu Toplantısında Sarıldı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve başkan adayı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında kürsüye gelerek tokalaştı ve birbirlerine sarıldı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Sarı-lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına mevcut Başkan Vefa Küçük ile Ufuk Aydın aday oldu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç ve çok sayıda divan kurulu üyesi de toplantıda yer aldı.
Vefa Küçük toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Kulübümüz 2-3 Haziran'da 3 yıllık başkanını seçecek. 3 Mayıs 2018'de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in kulübümüze ziyaretinin 100. yılını kutlayacağız. Kulübümüzün kuruluşunun da 111. yılı. 3 bugünkü Fenerbahçe'nin bulunduğu durumu gösterir. İki değerli başkan adayımız var. Biri 20 senedir hizmet etmiş değerli bir başkan. Diğeri ise Fenerbahçe'nin geleceğinde kulübümüze faydalı faaliyetler yapacağına inandığı için adaylığını koydu. 3 biri alt alta topladığımızda, biri Aziz Yıldırım'ı destekleyenler, diğeri Ali Koç'u destekleyenler, diğeri de sandığa gittiğinde birini tercih edecekler.. Kulübümüz bugün 3 ayrı bire mensup. Fenerbahçe'nin de Türk sporunun birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
"BENİM KOLTUK DERDİM YOK"
"Ali Bey benimle 6 yıl çalışmıştır. Benim tek bir isteğim var, Yargıtay kararıdır. 20 yıllık yapmış olduğum Fenerbahçe Başkanlığı, benim için onur ve şereftir. Koltuktan gitmemek gibi bir derdim de yok. Fenerbahçe'yi halka açık, koltuk derdim olsa 1 milyon üye projesini hayata geçirmezdim. Tekrar söylüyorum, Aziz Yıldırım, Yargıtay kararıyla beraber beraati alacak. Bu kararla birlikte benimle birlikte yönetimde olan yöneticiler de Fenerbahçe de beraat edecek."
Ali Koç ise şunları söyledi:
"Başkanımızdan sonra konuşmak olmaz, seçimimiz Fenerbahçe'ye hayırlı olsun"
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HERKEZ KENDİ TAKIMINA BAKSIN AZİZ YILDIRIM ÜLKE ELDEN GİDİYOR DERKEN BAZI AYILAR HALA KIŞ UYKUSUNDA İDİ NE OLDU FENERBAHÇE Yİ ŞİKE İLE SUÇLAYAN O MEŞHUR SAVCILAR .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ne saçma bir başlık.Tarihi olay TemmuzlardırCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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GEREKESİZ ADAMCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Aziz bir gitsin başka bırsey istemiyorumCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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GÖRDÜĞÜNE İNANMAYAN , ALLAHA İNANIRMI ? PARA HER ŞEY DEĞİLDİR BAZI ANADOLU TAKIMLARI İÇİNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır