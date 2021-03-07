Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Devlete çağrımdır, FETÖ'yü futboldan temizleyin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Sarı-lacivertli camiaya başkan olma sürecini anlatan Koç'un, "FETÖ hâlâ Türk futbolunun içindedir. Devlete çağrımdır, bu örgütü futboldan temizleyin" sözleri gündem yarattı. Koç, seçim döneminde aday olup olmayacağı konusunda henüz bir fikri olmadığını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, NTV'de yayınlanan "O Anın Hikayesi"nde Tuğba Dural'ın sorularını yanıtladı. Fenerbahçe yönetimine girme serüvenini anlatan Koç, 12 Mayıs 2012'de oynanan Galatasaray maçında yaşananların bir FETÖ kumpası olduğunu söyledi. Sosyal medyayı ciddiye almadığını söyleyen Başkan, dış faktörlerle mücadele ettiklerini belirtti. İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"O MAÇ BUGÜN YAŞANSA HAYATTA O ŞEKİLDE BİTMEZDİ"

"Yıl 2006, o sene Fenerbahçe Aziz başkan önderliğinde, Daum'un hoca olduğu dönemde 2 sene şampiyon olmuş, 3. şampiyonluğuna yakınken, o zamanın federasyon başkanı Haluk Ulusoy ve ayak oyunları, ligi dizayn etmeleri ile bir şekilde Denizli'de bir maç yaşandı. O maç bugün yaşansa hayatta o şekilde bitirilemezdi."

"12 MAYIS DA BİR FETÖ KUMPASIDIR"

"Türkiye tarihinin en çok duran maçlarındandır. Bir kalecinin en çok vakit geçirdiği maçlardandır, 19 mu, 22 dakika mı, garipti. 0-0 bittiğinde şampiyonluğu kaybediyoruz. Takım toparlanıyor, santraya gelmiş, seyirci de alkışlıyor. Sonra ne olduysa, o da çıkacak, 12 Mayıs da bir FETÖ kumpasıdır. Olaylar maçtan önce başladı, müthiş bir gaz kokusu var stadın etrafında. 2 yan locaya gittim, bizim bir yöneticimiz var saçlarını ıslatır, totem mi yaptın dedim, gaz yedik dedi."

"SEYİRCİYİ SAHAYA İNDİRDİLER"

"Maç bitince polisler, Fenerbahçe taraftarını kışkırtmak için bir anda Galatasaray takımının etrafını çevirdi ve seyirciyi tahrik etmeye başladılar, gel gel yapıyorlar seyirciye. Ben sahaya indim bir şekilde olayları sakinleştirebilir miyiz diye. Bir polis gaz sıkın, biri sıkmayın diyor, karman çorman bir olay, resmen seyirciyi sahaya indirdiler."

"ASLA ONARILAMAYACAK BİR TAHRİBAT YARATTILAR"

"Biz olayı sakinleştirmeye çalışıyoruz, Galatasaray öyle söylemlerde bulundu ki o dönemde asla onarılamayacak bir tahribat yaptılar. Millet yerde yatıyor, kaldırmaya çalışıyoruz falan en acılı günlerdendir. Bu şampiyonluk gittiği için değil, bu bize yapılanlardan dolayı."

"KANIMA DOKUNDU"

"14 defa falan maç durdu, hepsi dizayn edilmişti, 2006 diyorum, 76 demiyorum. Bu benim çok kanıma dokunmuştu. O maç bitti, hastaneye gittik, sabah da kızım Leyla doğdu. Bir yöneticimizin kızının düğünü, Çırağan'dayız, Aziz başkan yönetime girer misin dedi, ben de gayri ihtiyari, kanıma da dokunmuş, evet dedim."

"AİLEMDEN KİMSEYE SÖYLEMEDİM"

"Bizim ailede böyle bir şey yok, gider istişare edersin. Bunu ailemde kimseye söylemedim. Kongreye yakın abim soruyor, doğru mudur diyor, yok diyorum. Pazar sabahı bir uyanıyorlar, kongrede yönetime girmişim. 2006, Haziran ayı. Karım, kızının büyüdüğünü göremezsin de demişti. Öyle yönetime girdim."

"FUTBOL EN AYRIŞTIRICI UNSURLARDAN BİRİ OLDU"

"FETÖ hala Türk futbolunun içindedir, yakın zamanda yeni şeyler çıkacak, göreceksiniz. Devlete çağrımdır, bu örgütü futboldan temizleyin. Burada yaşananlar sosyal kaos yarattı, kardeşi kardeşe kırdırdılar. Aramızda rekabet var ama öyle bir hale getirdiler ki nefret haline getirdiler, futbol en ayrıştırıcı unsurlardan biri oldu. Bu tahrikten dolayı baş aşağı gitti. İnşallah, tez zamanda, hala bu zihniyetin kilit noktalarda yer aldığının bir şekilde ispatı olacak. Bir fiil rol alanlar var, bir de rüzgara göre hareket eden fırsatçılar var. Bugün en büyük karşıt söylemlerde olanlar, en büyük şakşakçılardı."

"DÜNYA SPOR TARİHİNİN EN ACI OLAYLARINDAN BİRİ YAŞANACAKTI"

"12 Mayıs, 3 Temmuz, sonra 4 Nisan yaşadık, otobüsümüz kurşunlandı, Allah korusun viyadükten düşseydi, belki de dünya spor tarihinin en acı olaylarından biri yaşanacaktı. Bir saldırıydı. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işin adını koyamadı. Tekrar çağrı yapıyorum, hem 4 Nisan'ı aydınlatın, hem de 12 Mayıs'ta bu noktaya nasıl geldiğini aydınlatın. Filmin sonu önceden dizayn edilmiş gibiydi."

"ADAY OLUP OLMAYACAĞIMI BİLMİYORUM"

"Ben bu seçim döneminde aday olup olmayacağımı bilmiyorum ama adaylar hemen çıksın, ne kadar çok aday, o kadar çok fayda demektir. Benin yaşadıklarımı kimse yaşamayacak. Ben aday olursam ne kadar imkanım olursa, aday olanların da olacak."

"SAHA DIŞINDA ÇOK ŞEY OLUYOR"

"Fenerbahçe, enteresan bir camia. Bilhassa 3 Temmuz'dan sonra taraftar çok sahiplendi, onlar olmasa başka şeyleri konuşuyor olabilirdik ama talepkar bir camia. Trabzonspor maçından sonra söylediğimiz gibi iki günde yükseltilip, iki günde yerden yere vurulabilirsin hoca ya da futbolcuysan özellikle. Bana sağ olsunlar daha sahip çıktılar. Fakat taraftarımızın şunu bilmesi lazım, futbol futbol değil bu ülkede, saha dışında çok şey oluyor, yakından takip edenler de bunu biliyor."