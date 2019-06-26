Ali Gürbüz "Hedefim Kırkpınar'da altın kemer"

Başpehlivan Recep Gürbüz ve değişik boylardaki 20 pehlivan Kumluca Karatepe Stadı'nda Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne hazırlanıyor.

Kumluca Karatepe Stadı'nda Kırkpınar'a hazırlanan pehlivanları ziyaret eden Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, pehlivanlara başarılar diledi. Başpehlivan Ali Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, yılın ilk güreşinin Kumluca'da yapıldığını belirterek, "İlk performansımızı Kumluca Güreşleri'nde sergiledik. Kumluca sahasında çok güzel bir şekilde Kırkpınar'a hazırlanıyoruz. Hedefim altın kemerdir" dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Sezonun ilk yağlı pehlivan güreşi Kumluca'da yapılıyor. Kırkpınar, Kumluca, Balıkesir Kurtdereli ve Elmalı güreşleri, ülkemizin 4 büyük güreşleridir. Pehlivanlarımız güreş yapılmayan yaklaşık 6 ay boyunca yeni sezona hazırlanıyor. Pehlivanlarımız yeni sezonun performansını Kumluca güreşlerinde gösteriyor. Başpehlivanlığa giden yolculuk Kumluca'dan başlıyor. Kırkpınar'da final yapılacak. Bizde pehlivanlarımızla birlikte Kırkpınar'da olacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA