Alexander Sørloth Süper Lig'de Fırtına Gibi Esiyor Trabzonspor'un 2019 yazında Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sørloth, Spor Toto Süper Lig'e adım atar atmaz fırtına gibi esti. Hücum futbolu benimseyen Karadeniz Fırtınası'nın bir numaralı hücum silahı olan Norveçli, şampiyonluk kovalayan ekibin rakiplerine karşı en büyük kozu konumunda. Trabzonspor'la tüm kulvarlarda çıktığı 39 maçta 25 gol atan Sørloth, son yılların en etkili forvet performanslarından birini sergiliyor.

Trabzonspor'un 2019 yazında Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sørloth, Spor Toto Süper Lig'e adım atar atmaz fırtına gibi esti. Hücum futbolu benimseyen Karadeniz Fırtınası'nın bir numaralı hücum silahı olan Norveçli, şampiyonluk kovalayan ekibin rakiplerine karşı en büyük kozu konumunda. Trabzonspor'la tüm kulvarlarda çıktığı 39 maçta 25 gol atan Sørloth, son yılların en etkili forvet performanslarından birini sergiliyor. Kaynak: Dugout