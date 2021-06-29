Aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu
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Aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu

Aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Van'da Selma Toktamış isimli ev kadını, halk eğitim merkezinden aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu.

Van'da Selma Toktamış isimli ev kadını, halk eğitim merkezinden aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu.

Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören Selma Toktamış isimli ev kadını, kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu. İpekyolu ilçesinde kurduğu atölyede bir yandan eğitim veren, bir yandan da kadınların aile bütçelerine katkı sunması için iş imkanı sunan Toktamış, daha önce katıldığı halk eğitim kurslarından almış olduğu eğitimler neticesinde böyle bir atölye kurduğunu belirtti. Toktamış, "Van'da böyle bir şeyin ihtiyaç olduğunu gördüm. Ben de hem aileme hem de kadınlara destek amaçlı böyle bir işe karar verdim" dedi.

İlk olması nedeniyle atölyeye yoğun bir talebin olduğunu vurgulayan Toktamış, "Hem ahşap üretimi hem de onların boyamasını yapıyoruz. Kadınlar başta olmak üzere yoğun bir talep var. Erkekler bile kendi iş yerlerine malzeme yaptırabiliyorlar. Ham ahşaptan üretime başladığımız için bazı iş yerlerinin konseptini bile yapabiliyoruz. Burada bir yandan eğitim verirken bir yandan da kadınların aile bütçelerine katkı sunmasını sağlıyoruz. Kadınlar burada meslek sahibi olup yaptıkları ürünleri satabiliyorlar ve kendi aile bütçelerine katkı sunmuş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Atölyeyi KOSGEB destekleriyle açtığının altını çizen Toktamış, "Daha önce bir atölye kurdum ancak yeterli olmadığını görünce KOSGEB'e başvurdum. Başvurduğum zaman acaba projem kabul edilir mi? diye tedirgindim. Başvuruda bulunduk ve projemizi çok beğendiler. Onlarda bizi desteklediler ve böyle bir atölye kurduk. Makinelerimiz geldi. Şu an onların katkısıyla güzel yol alıyoruz. İnşallah daha da güzel olacağını umuyorum" diye konuştu.

Atölyede 19 kadının yer aldığını dile getiren Toktamış, "Burada hem kursiyerlerimiz var hem de çalışıp aile bütçelerine katkı sunan kadınlar var. Burada kursiyerlere ahşap boyama, rölyef, polyester boyama, takı tasarım ve resim alanlarında eğitimler veriyoruz. İnşallah daha da ilerleyeceğiz" dedi.

Atölyeyi ziyaret ederek Selma Toktamış'a başarılar dileyen Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tahir Arslan da, "Hayat Boyu Öğrenme ile her zaman, herkese, her yerde eğitim misyonuyla yola çıktık. Yeni bir paradigma geliştirmeye başladık. İsteğimiz; kursa gelenler, öğrendiklerini hayata yansıtsınlar. Kursiyerimiz olan Selma Toktamış kardeşimiz de, Usta Öğretici Selda Karaca'dan aldığı eğitimlerle edindiği mesleki becerilerle böyle bir iş yeri açtı. Bizim aslında tam da istediğimiz bu. Kursiyerlerimiz öğrendiklerini hayata aktarabilsinler. Yaşama anlam katıp, yaşamın içinde bir şekilde var olmalarıdır. Bizim isteğimiz insanımız öğrensin. Öğretmeye, üretmeye, satmaya başlasın" ifadelerine yer verdi.

Edremit Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Selda Karaca da, "Bir kursiyerim, KOSGEB destekli sanat atölyesi açtı. Biz de bir yıl boyunca ürettiğimiz ürünleri burada satışa sunduk. Burada ahşap boyama, seramik boyama, kağıt rölyef, mobilya yenileme ve geri dönüşüm malzemeleri var. 22 kursiyerle bu ürünleri çıkardık. Pandemiye rağmen güzel ürünler çıkardığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu
Aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu
Aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu
Aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu
Aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu
Aldığı eğitimle kentin ilk mozaik sanat atölyesini kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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