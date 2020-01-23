Albayraklar Savunma sektörden çekilme kararı aldı

23.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:26

Wattozz ve T61 gibi savunma ürünleriyle tanınan Albayraklar Savunma A.Ş. hisselerini satışa çıkartarak sektörden çekilme kararı aldı.



2019 senesinde yılın en hızlı büyüyen savunma firması seçilen Albayraklar Savunma A.Ş. hisselerini satışa çıkartarak sektörden çekilme kararı aldı. Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi.



"Bugüne kadar hiçbir kurum ve kuruluştan en ufak bir finans desteği almadan Türk savunma sanayisinin toplam yıllık ihracat rakamını tek başına yakalayabilecek satış değerine sahip eşsiz savunma ürünleri icat edip geliştirdik. Yapılamaz denilenleri yaptık. Amerikan üretimi teknolojilere rakip çıktık. Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla ve tamamen öz sermayemiz ile ortaya çıkardığımız Wattozz ürün serimiz uluslararası platformlarda üstün başarı ödüllerine layık görüldü ve Wattozz isminin dünyadaki marka değeri milyonlarca dolara ulaştı.Savunma sanayi firmamızı üzerindeki ürünlerin patent ve marka hakları ile birlikte satışa çıkartma kararı aldığımızı üzülerek beyan ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA