Albaraka Türk müşterileri yaptıkları alışverişleri QR Kod ile ödeyebiliyor

Albaraka Türk, Merkez Bankası tarafından belirlenen Türkiye karekod standartlarını Albaraka Mobil, ATM ve POS uygulamalarına entegre ederek, QR ile ödeme çözümleri sunmaya başladı.

Albaraka Türk, Merkez Bankası tarafından belirlenen Türkiye karekod standartlarını Albaraka Mobil, ATM ve POS uygulamalarına entegre ederek, QR ile ödeme çözümleri sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Mobil müşterileri sadece Albaraka ATM ve POS'larından değil, ortak karekod (QR) üretebilen bütün bankaların ATM'lerinden para çekme ve yatırma, POS'larından ödeme işlemi yapabiliyor. Bu işlemler saniyeler içerisinde, temassız olarak gerçekleşiyor. Albaraka müşterileri, para çekme-yatırma ve ödeme işlemlerine ilave olarak gerek Albaraka gerekse farklı banka hesapları arasında QR kod ile para transferi işlemleri de gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Dijital Kanallar Direktörü Yasemin Aydın, Albaraka Türk olarak hayatı kolaylaştıran dijital çözümler üretmeye önem verdiklerini belirtti.

En çok yapılan işlemleri QR kod sunabilmenin bankacılık deneyimini daha üst seviyeye taşımak bakımından önemli olduğunu düşündüklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Böylece ödemeler pratik ve kolay bir şekilde gerçekleşiyor, nakit ve kart taşıma, IBAN hatırlama gibi gereksinimler ortadan kalkıyor. Alışveriş, para çekme-yatırma, para transferi işlemlerini QR kod okutarak gerçekleştirebilmek için uygulama marketlerinden Albaraka Mobil'i yüklemek yeterli. Müşterimiz olmayanlar da şubeye gitmeden, dakikalar içinde, görüntülü görüşme ile müşteri olabilir ve işlemlerinde QR kod kullanabilirler. Özellikle pandemi döneminde fiziksel teması asgariye indiren bu hizmetleri sunmuş olmaktan dolayı mutluyuz. Yeni yılda da müşterilerimizi merkeze alarak inovatif çözümler üretmeye devam edeceğiz."