Alaşehirli muhtarlardan Mehmetçik için pilav hayrı

18.10.2019 15:50

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Muhtarlar Derneği, Suriye'de görev yapan Mehmetçik, şehitler ve gaziler için pilav hayrı düzenledi.



Pazar Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrası Alaşehir Muhtarlar Derneği, Suriye'de görev yapan Mehmetçik, şehit olan askerler ve gaziler için yaklaşık 2 bin kişilik pilav dağıtımı yaptı. Muhtarlar Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu, "Vatanımız için sınırda görev yapan askerlerimize manevi destek amacıyla vatandaşlarımıza pilav ikram ettik. Askerlerimize dualar ettik. Amacımız görev yapan askerlerimize, şehit olan askerlerimize ve gazilerimize manevi destek vermek, Allah yardımcıları olsun" dedi.



Pilav hayrına, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA