Alaşehir'de deve güreşleri ilgi gördü

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen deve güreşlerine 130 deve katılırken, vatandaşlar deve güreşlerine yoğun ilgi gösterdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde deve güreşleri düzenlendi. Cumhuriyet Parkında düzenlenen güreşlere farklı illerden 130 deve katıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören güreşlerde develer kıyasıya mücadele etti. Güreşlerin açılış konuşmasını yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Türkmen geleneği olan deve güreşlerini Alaşehir'de ikinci kez sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Bizim bir iddiamız var. O da Alaşehir'i marka yapmak. Alaşehir, Türkiye'nin her yerinde adı geçen bir ilçe olacak. Burada güreşlerde dikkat ettiğimiz bir şey var. Gördüğümüz gibi urgancılarımız var, ağız bağcılarımız var, develerimize de zarar gelmesin hasar gelmesin diye meydandalar. Onlar da işlerini güzel yapıyorlar" dedi.

İş insanı Mehmet Yeşilyurt, Habip Başişçi, Burak Gelin, Kenan Aslanol, Süleyman Aykaç, Mertcan Yiğiter tarafından organize edilen güreşlerde dereceye giren deve sahiplerine ödülleri verildi. - MANİSA