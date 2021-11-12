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Alaşehir çevre yolu ışıklandırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Alaşehir çevre yolu ışıklandırılıyor

İzmir-Denizli karayolu Alaşehir girişinde bulunan Akkeçili Mahallesi ile Alaşehir'in çıkışında bulunan Badınca Mahallesi arasında bulunan 12.7 kilometre yolun refüj aydınlatma çalışmaları başladı.

DENİZLİ (İHA) - İzmir- Denizli karayolu Alaşehir girişinde bulunan Akkeçili Mahallesi ile Alaşehir'in çıkışında bulunan Badınca Mahallesi arasında bulunan 12.7 kilometre yolun refüj aydınlatma çalışmaları başladı. 38 milyon TL'ye mal olacak çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağı öğrenildi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, refüj aydınlatma elektrik direklerinin dikilmesi ve hat döşenmesi çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Gediz Elektrik Dağıtım AŞ. tarafından yapımı devam eden çalışmalar 38 milyon TL tutarında yatırım planlanmış ve büyük kısmı tamamlanmıştır. Projenin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Bir çok mahallemizin şebeke yenilenmesi, elektrik kesintisini en aza indirmek için şehir şebekesinin Piyadeler Havza Trafo merkezinden de beslenmesinin yanında İzmir-Denizli Karayolu Alaşehir geçişi üzerindeki refüj aydınlatması yapılmaktadır. Akkeçili Mahallesi girişi ile Badınca Mahallesi çıkışına kadar olan 12.7 kilometrelik yolun aydınlatması yıl sonunda tamamlanacaktır. Buradan bu projelerin programa alınmasında desteklerini esirgemeyen valimize ve Manisa milletvekillerimize çok teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

Alaşehir çevre yolu ışıklandırılıyor

Alaşehir çevre yolu ışıklandırılıyor

Alaşehir çevre yolu ışıklandırılıyor

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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