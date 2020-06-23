HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Alaplı'da sendikal örgütlenme nedeniyle 10 işçinin süresiz işten uzaklaştırıldığı iddia edildi

Zonguldak Alaplı'da faaliyet gösteren Dinarsu Ak-Al İplik fabrikasında çalışan sendikal örgütlenmeye giden işçilerden 10'unun işten süresiz uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Alaplı'da sendikal örgütlenme nedeniyle 10 işçinin süresiz işten uzaklaştırıldığı iddia edildi
23.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:38

Zonguldak Alaplı'da faaliyet gösteren Dinarsu Ak-Al İplik fabrikasında çalışan sendikal örgütlenmeye giden işçilerden 10'unun işten süresiz uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Toplam 835 kişinin çalıştığı iş yerinden 10 işçinin işten uzaklaşma süresi sonrası, birlikte çalıştığı iş yerinde işlerini kaybeden arkadaşları ile beraber Hak -İş Düzce İl Başkanı Telat Örnek'in de katılımıyla basın toplantısı düzenlediler. Akal- Dinarsu İplik Fabrikasında örgütlenmek isteyen Hak- İş Sendikasına bağlı Öz İplik İş Sendikası üye olan işçilerden 10 kişinin işten uzaklaşma konusunda fabrika yetkililerince hiçbir açıklama bulunmadığı iddia edildi.

835 işçinin çalıştığı iş yerinde sendikal örgütlenme çalışmalarını yürüten Hak-İş Düzce İl Başkanı Telat Örnek,işverenin baskılarına aldırmadan işçilerin birlik ve dayanışma mücadelesinin devam edeceğini söyledi.Sendikal mücadelerinin nedeni ile iş haklarını kaybeden ve işverenlerin hiçbir açıklama yapmadan sadece pandemi nedeniyle süresiz izine gönderildiği konusunda işçilere söylendiği belirten Başkan Örnek, 10 işçi ile birlikte fabrika önünde eylem yapmaya düşündüklerini ve Öz İplik İş Sendikası'nın işçilerini yalnız bırakmadığı söyledi.

Bunun üzerine fabrikada çalışan işçilere sendikal örgütlemeye gidilmemesi için baskıların yapıldığını söyleyen Düzce İl Başkanı Telat Örnek,"Bizim burada Akal - Dinarsu İplik Fabrikasındaki bir örgütlenme çalışmalarımız hızlı ve seri bir şekilde devam etmektedir. İçeride bazı duyumlar ve şikayetler üzerine basın açıklama gereği duyduk. Bizim işyeri ve işveren vekillerimiz şöyle açıklamalarda bulunuyor, "Biz Sendikal faliyetlerini engellemiyoruz, sendikal özgürlüğe hiçbir şey demiyoruz." İşte gördüğünüz gibi on tane arkadaşım, önce 8 tanesi sonra 2 tanesi sendikadan istifa edin ücretsiz işbaşı yaptıralım, fabrikanın iş başında olalım diyorlar. Bu 10 arkadaşımız pandemi sürecince neden işe alınmadı, açıklamasını yapsınlar. Madem böyle delilleri ve ispatları var, Bu 10 arkadaşımızı işin başında olması gerekiyor.Bununla ilgili her gün basınla açıklamamızı yapacağız ve uygulayacağız. Bizim amacımız burada AKAL- Dinarsu çalışanlarımıza zarar vermek değil, sendikal örgütlenmenin ve faaliyetlerin önünü açmak. Birlik ve beraberlik içerisinde daha iyi daha günler yaşamak. Burada ki süreçte içeride sendikadan istifa et, işbaşı sendika üyesi değilsen gel işbaşı yap sendikası üyesi sen burada çalışamazsın iş yerinde bulamazsın gibi bütün çalışan arkadaşlarımıza baskılar yapılıyor.

Öte yandan, Akal - Dinarsu Fabrikası yetkilileride iddiaları doğrulamadı. Akal - Dinarsu Fabrika Müdürü Bahadır Aksoy, "Pandemi nedeniyle 106 işçimiz şu an izindeler, şu an kesinlikle işten çıkarma doğru değildir. Mart ayından itibaren Haziran ayı dahil maaşlarını alacaklar. Sendikanın iddiaları gerçekleri yansıtmıyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Ekonomi
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Ekonomi
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Ekonomi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor Ekonomi
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi Ekonomi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Ekonomi
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 386,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Burcu Esmersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Alaplı'da sendikal örgütlenme nedeniyle 10 işçinin süresiz işten uzaklaştırıldığı iddia edildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 13:54:09. #1.15#
title