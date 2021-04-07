Alanyaspor'un yıldızı Salih Uçan: Üzerimizde karabulutlar var

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Akdeniz ekibinin yıldız oyuncusu Salih Uçan, Beşiktaş karşısında alınan yenilgiden dolayı çok üzgündü. Uçan, "Üzerimizde bir karabulut var gibi. Ligde 15 hafta lider olmuş Alanyaspor'un oyuncularıyız biz. Türkiye Kupası'nda yarı final oynadık. Gerçekten çok üzgünüm. Arkadaşlarım pozisyonları değerlendirseydi farklı olacaktı" dedi.

Salih Uçan, Beşiktaş yenilgisiyle yıkıldı. Alanya'nın yıldız orta sahası, karşılaşmanın ardından çok üzgün bir şekilde kameraların karşısına geçti.

İşte Uçan'ın açıklamaları:

"ÜSTÜMÜZDE MORALSİZLİK VARDI"

Biz kupa maçını çok önemsiyorduk. Geçen sene final oynadık, bu sene de oynamak istiyorduk. O maçı kaybettikten sonra takımın üstünde bir moralsizlik ve üzüntü vardı. Bunun etkilerini yaşadığımızı düşünüyorum. Bunun üzüntüsünü çok yaşadık ve atlatamadık. Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a mağlup olduk.

"ÜZÜNTÜ ALDI BİZİ GÖTÜRÜYOR"

Sevimsiz, istediğimizi yapamadık. Ligin 15 haftası lider kaldık, bunu biz başardık. Çok iyi işler yaptık ama kupa maçından sonra bir üzüntü aldı bizi götürüyor. İstediklerimiz olmuyor.

"KARABULUT VAR GİBİ"

Üzerimizde bir kara bulut var gibi. Anlayamıyorum bir kötü hava aldı gidiyor. Bunu dağıtmamız lazım.

"KENDİMİZİ İYİ BULDUM"

Ben kendimizi iyi bulmadım. Beşiktaş şampiyonluğa gidiyor, çok önemli pozisyonlar bulduk. Büyük takımlara karşı oynuyorken girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz lazım.

"ŞİMDİ TRANSFER KONUŞMAM"

3-0 yenilmişim, moralim bozuk, üzgünüm. Galatasaray, transfer falan. Bu konu hakkında hiç konuşmayayım.