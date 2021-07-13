Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
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Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu

Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor Burdur kampındaki ilk hazırlık maçında Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına 2-1 mağlup oldu.

Aytemiz Alanyaspor Burdur kampındaki ilk hazırlık maçında Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına 2-1 mağlup oldu.

Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Zorya Luhansk ile karşı karşıya geldi. Spor Toto MAKÜ Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor rakibine 2-1 mağlup oldu.

90. dakikada gelen mağlubiyet

Spor Toto MAKÜ Stadyumunda oynanan karşılaşmada 35. dakikada kalecinin hatalı pasında Davidson topu kaparak ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan kale alanına yerden ortaladı. Kale sahasına koşu yapan Efecan yakın mesafeden topu filelere göndererek üstünlüğü sağladı. Zorya Luhansk'ın gollerini ise 72. dakikada Vernydub, 90. dakikada Cristian ağlara göndererek maçtan galip ayrıldı.

Burdur Spor Toto MAKÜ Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de tribünlerden izledi.

"İlk hazırlık maçı olarak çok sert bir maçtı"

Yeni gelen transferler ile güçlü bir takım olmaya çalışacaklarını ifade eden Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımın gidişatından memnun olduğunu söyledi. Çağdaş Atan, "Takımımın gidişatından gayet memnunum. Bir haftadır buradayız. Zorya, Ukrayna ligini üçüncü bitirmiş 4-5 tane de hazırlık maçı yapmış bir takım. Bizim için ilk hazırlık maçı olarak çok sert bir maçtı. Ama oyun anlamında baya iyi şeyler yaptık. Oyuncularımı o yüzden tebrik ediyorum. Gelişerek devam edeceğiz. Maçı 2-0, 3-0'lara da getirebilirdik. Yeni gelen oyuncularımızla çok güçlü bir takım olmaya devam edeceğiz. Yeni sezon için bir hedef koymak zor. Önce oyuncu kadromuzu görelim. Takımımızı görelim. Ondan sonra bir hedef koyarız" dedi.

"Babacar'ın durumu bu akşam netleşir"

Burdur'da hazırlık kampında geçirdiği kalp spazmı sonrası hastaneye kaldırılan Babacar ile ilgili bilgi de veren teknik direktör Atan, "Babacar'ın durumu da bu akşam netleşir. Onunla ilgili kulüp de açıklama yapar. Ondan sonra konuşuruz" diye konuştu. - BURDUR

Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu
Alanyaspor ilk hazırlık maçında mağlup oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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