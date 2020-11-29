Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi
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Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi

29.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:19

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, düzenlenen etkinlikte çevre temizliği yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, düzenlenen etkinlikte çevre temizliği yaptı.

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top öncülüğünde gerçekleştirilen "Temiz çevre, yeşil doğa için el ele" etkinliğine, çoğu Rus uyruklu, ilçede yerleşik yaklaşık 150 yabancı katıldı.

Yerleşik yabancılar, Mahmutlar sahilinde yaklaşık 2 saat temizlik yaptı.

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Muhtar Top, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre temizliğinin önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliği 3 ayda bir gerçekleştirdiklerini belirten Top, "Yerleşik yabancı komşularımızla farkındalık oluşturmak için kumsal temizliği yaptık. Amacımız temiz çevre, yeşil doğa için insanları bilinçlendirmek, kumsalımızın, ilçemizin kıymetini bilmek. Hep beraber el ele vererek çevremizi ve yaşadığımız yerleri korumak istiyoruz." diye konuştu.

Katılımcılardan Aygül Konysbayeva ise Mahmutlar'ı, Alanya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getirdi.

Konysbayeva, "Burada oturuyoruz ve burası bizim evimiz. Evimiz temiz olsun diye buluşarak sosyal projeler yapıyoruz." dedi.

Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi
Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi
Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi
Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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