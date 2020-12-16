Alanya Belediyespor'un hedefi Efeler Ligi

Türkiye Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Kulübü, başarılı bir sezon geçirerek Efeler Ligi'ne yükselmek istiyor. Kulüp Başkanı Mehmet Erken, "Nisan ayında play-off grubuna kalabilirsek oradan final grubuyla birlikte Efeler Ligi'ne yükselmek istiyoruz" dedi.

Alanya Belediyespor Kulübü, 1990 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye tarafından kurulan ve futbol, basketbol ve voleybol sporlarının yanı sıra toplam 16 branşta faaliyet gösteren bir kulüp. 2004 yılında başkan olarak kulübün başına geçen Mehmet Erken ve ekibi, birçok başarılı işe imza attı. 2004 yılına kadar 14 olan spor branşlarını 16'ya çıkaran yönetim, profesyonel olarak devam eden tek branş olan voleybola da oldukça önem veriyor. Lisanslı ve lisanssız olmak üzere 2 bin 700'ün üstünde sporcusu bulunan kulübün, 45 eğitmeni bulunuyor. 10'un üzerinde futbol sahası, 2 kapalı spor salonu ve olimpik yüzme havuzu bulunan Alanya Belediyespor Kulübü'nün tek profesyonel takımı ise Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden erkek voleybol takımı.

BAŞKAN MEHMET ERKEN: HEDEF EFELER LİGİHedeflerinin Efeler Ligi olduğunu anlatan Başkan Mehmet Erken, "Yaklaşık 5 sene önce 2'nci Lig'den ilk senemizde 1'inci Lig'e yükseldik. Bunu da profesyonel olarak yaklaşık 4 senedir yapıyoruz. Bu sene hedefimiz Efeler Ligi'ne yükselmek. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık ve transferlerimizi ona göre yaptık. Nisan ayında play-off grubuna kalabilirsek oradan final grubuyla birlikte Efeler Ligi'ne yükselmek istiyoruz" diye konuştu.BELEDİYESPOR'A 2 METRELİK TRANSFER

Takımda oldukça yetenekli ve tecrübeli oyuncuların olduğunu söyleyen Başkan Erken, takımlarına ilk Türk Cumhuriyetleri vatandaşı transferi de yaptıklarını aktardı. Özbekistan vatandaşı olan pasör çaprazı İslamjon Sobirov'u transfer ettiklerini belirten Erken, "Takımımızda, Türkiye'de diğer takımlarda oynamış iyi transferlerimiz var. İki tane yabancımız var. Bir tanesi Beninli, bir tanesi de Özbek olan transferimiz var. İslamjon Sobirov (25) isminde, 2 metre boyunda pasör çaprazı transfer ettik. İnşallah hedefimiz bu sene Efeler Ligi'ne yükselmek. Alanya halkına tarihinde ilk defa bir Efeler Ligi takımı hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU