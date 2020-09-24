Alaçam'ın altın kızları 'millilik' belgelerini aldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde bocce sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'millilik' belgelerini aldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bocce sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'millilik' belgelerini aldı.

Samsun un Alaçam ilçesinde uzun yıllar bocce sporu ile ilgilenen Selma Kalanç, Ayşegül Gürel, Semra Kocabaş ve Aylin Emir'e Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen millilik belgeleri verildi.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Alaçam'ı, Samsun'u ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Alaçam'ın köylerinde oturan bu çocuklar birçok imkansızlıklar ve zorluklar karşısında yılmadan çok çalışarak ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok derece ve şampiyonluklar kazandılar. 2017 yılında Bulgaristan Sofya'da yapılan Bocce Balkan Şampiyonası'nda ülkemize şampiyonluk getiren milli takım içinde yer aldılar. En son 2019 yılında Kamboçya'da yapılan Dünya Gençler ve Kadınlar Petank Şampiyosı'nda ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil ettiler. Alaçam gibi küçücük bir ilçeden çıkan bu gençlerle dünya şampiyonasında Türk milli takımının yarısını oluşturarak ülkemizi temsil etmek, ömrümüz boyunca unutamayacağımız büyük bir gurur oldu. Bu çocuklar imkan ve destek verilirse neler yapılabileceğini kendilerinden küçük bütün kardeşlerine gösterdiler. Hak ettikleri millilik belgelerini teslim aldıkları için çok mutluyuz. Hedefimiz ülkemizi uzun yıllar en iyi şekilde temsil ederek birçok şampiyonluklar getirmek olacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı