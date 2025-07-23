Al Ittihad, hem yerel hem de uluslararası arenada pek çok başarıya imza atmıştır. Kulüp, Suudi Arabistan Ligi'ni birçok kez şampiyon olarak tamamlamış, Kral Kupası ve Suudi Federasyon Kupası gibi yerel kupaları da defalarca müzesine götürmüştür. Peki, Al Ittihad hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

AL ITTİHAD HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

"Al Ittihad hangi ülkenin takımı?" sorusuna verilecek en kısa ama anlamlı cevap: Suudi Arabistan'ın dünyaya açılan futbol penceresidir.

2020'li yılların ortalarında Suudi Arabistan, futbolu stratejik bir yatırım alanı olarak görmeye başladı. Devlet destekli projelerle kulüpler uluslararası arenada söz sahibi olabilecek futbolcuları kadrolarına kattı. Al Ittihad da bu süreçte öne çıkan kulüplerden biri oldu.

2023 yazında Al Ittihad, dünyaca ünlü Fransız yıldız Karim Benzema ile anlaşarak büyük ses getirdi. Real Madrid'in efsane golcüsü olan Benzema, Al Ittihad formasını giyerek Suudi Ligi'nin global tanıtımında önemli bir rol üstlendi. Bunun yanında N'Golo Kanté, Fabinho, Jota ve Luiz Felipe gibi Avrupalı yıldızlar da kadroya katıldı.

AL ITTİHAD TARAFTARI VE STADYUMU

Kulübün iç saha maçlarını oynadığı stadyum, 62.000 seyirci kapasiteli King Abdullah Sports City'dir. "Cidde'nin Mücevheri" olarak bilinen bu stadyum, modern yapısı ve teknolojik altyapısıyla dikkat çeker.

Al Ittihad'ın taraftar grubu ise tutkulu ve sadıktır. "Tigers" (Kaplanlar) olarak bilinen taraftarlar, takımlarını iç saha ve deplasman maçlarında yalnız bırakmaz. Sosyal medyada da oldukça aktif olan taraftar kitlesi, kulübün uluslararası alanda bilinirliğini artıran önemli bir güçtür.

TÜRK FUTBOLSEVERLER NEDEN AL ITTİHAD'I MERAK EDİYOR?

Son dönemlerde Süper Lig'de forma giymiş birçok futbolcunun yolunun Suudi Arabistan'a düşmesiyle Türk futbolseverlerin gözü bu ülkenin ligine çevrildi. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplerin eski yıldızlarının Suudi Ligi'nde boy göstermesi, Al Ittihad gibi takımları daha yakından takip etmemize neden oldu.

Karim Benzema ve N'Golo Kanté gibi yıldızların Süper Lig takımlarıyla anılmasının ardından Al Ittihad'ın transfer politikası ve ekonomik gücü, Türk futbol medyasının gündemine oturdu.

Al Ittihad, Suudi Arabistan futbolunun gururu, Orta Doğu'nun en başarılı kulüplerinden biri ve artık global futbol dünyasının da önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. Tarihiyle, taraftarıyla, transfer politikasıyla ve başarılarıyla dikkat çeken Al Ittihad, önümüzdeki yıllarda da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.