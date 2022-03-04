Aktif Bank, 'Ekonomide Aktif Kadınlar' projesini hayata geçirdi

İSTANBUL - 'Ekonomide Aktif Kadınlar' projesini hayata geçiren Aktif Bank, dar gelirli kadınların sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Aktif Bank, 'Ekonomide Aktif Kadınlar' adlı yeni projesiyle, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı iş birliği ile dar gelirli mikrogirişimci kadınların gelir getirici faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına katkıda bulunacak. Ayrıca global bilgi hizmetleri şirketi Experian ile de kadınlara eğitim vererek, onları girişimcilik yolculuğunda desteklemeyi amaçlıyor.

Bankanın, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı iş birliği ile başlattığı projenin detayları düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Toplantıda konuşan Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, "Ekonomide Aktif Kadınlar, kadın girişimciler için hayata geçirdiğimiz bir mikrofinans projesi. Projeye ilk etapta bin kadın girişimci ile başlayacağız. Programın sürdürülebilir olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınların istihdama katılımının önemine dikkat çeken Adaca, "Bugün tanıttığımız projenin üzerinde epeydir çalışıyoruz. Proje, kadın girişimciler için hayata geçirdiğimiz bir mikrofinans projesi. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ve Experian ile projeyi kurguladık. Amacımız, dezavantajlı ve finansal sistemin bir parçası olmayan kadınların, hem ailelerinin ekonomik refahı için, hem kendi girişimcilerini finanse etmek için duydukları ihtiyacı bir mikrofinans programı ile birlikte kendilerine ulaştırmak. Amacımız, dezavantajlı ve finansal sistemin bir parçası olmayan kadınların, hem ailelerinin ekonomik refahı için, hem kendi girişimcilerini finanse etmek için duydukları ihtiyacı bir mikrofinans programı ile birlikte kendilerine ulaştırmak. Kurguladığımız mikrokredi projesiyle kadınların kredi skorlarını ve finansal profillerini oluşturarak, onların bu mikrokredi sonrasında finansal enstrümanlara ulaşmasını da kolaylaştıracağız. Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde bu projeyi duyurmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Aktif Bank Perakende Bankacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz ise ilk aşamada Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile iş birliği ile bin kadına 2 biner TL olmak üzere toplam 2 milyon TL mikrokredi sağlayacaklarını, 3 yılda 5 bin kadına ulaşma hedefinde olduklarını söyledi.

Yılmaz, konuşması şöyle sonlandırdı: "Öncelikle kullandıracağımız faizsiz ve 12 ay vadeli mikrokredilerle, mikro anlamda iş kuracak kadın girişimcilere sermaye desteği sağlayacak ve finansal profillerini oluşturacak, ardından Experian iş birliğiyle 'Finansal Geleceğini Yönet' isimli eğitimi vererek danışmanlık da sunacağız. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nın varlık gösterdiği 65 ilde yürüteceğimiz projenin ilerleyen aşamalarında ise iş geliştirme, iş için gerekli malzeme alımına yönelik kredi süreçleri de tasarlıyoruz. Bunun yanı sıra hayvancılık ve tarım gibi alternatif sektörlerde de girişimci olmak isteyen kadınları kapsama dahil etmeyi hedefliyoruz. Uzun soluklu olmasını amaçladığımız bu projenin verimlilik ölçümleri sonrasında, daha fazla kadına ulaşmayı, onlara hem sermaye hem de eğitim konusunda destek olmayı planlıyoruz."

Projenin tanıtım toplantısı Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Aktif Bank Perakende Bankacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz, Experian Genel Müdürü Samile Mümin ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.