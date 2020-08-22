Akşener, nikah törenine katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Meral Akşener'in nikah törenine katılması Çiftin nikahının kıyılması Meral Akşener'in çifti tebrik etmesi ÇORUM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'un İyi Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in oğlu...
22.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 23.08.2020 00:34
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi
Meral Akşener'in nikah törenine katılması
Çiftin nikahının kıyılması
Meral Akşener'in çifti tebrik etmesi
ÇORUM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çorum'un İyi Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in oğlu Oğuzhan Şahiner'in düğün törenine katıldı.
Kaynak: AA