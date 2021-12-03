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Akşener, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika
Akşener, Mansur Yavaş'ı kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

ANKARA (DHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Meral Akşener, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti. 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, Akşener ve Yavaş'ın gündemdeki konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.


Akşener, Mansur Yavaş'ı kabul etti

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