Akşener: "Kadının bedeni, giyimi, davranışı, tercihleri üzerinden bu adamların tümü kadınları özne yaparak birbirleri ile kavga etti"
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. (1)