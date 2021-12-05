Akşener: "Kadının bedeni, giyimi, davranışı, tercihleri üzerinden bu adamların tümü kadınları özne yaparak birbirleri ile kavga etti" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akşener: "Kadının bedeni, giyimi, davranışı, tercihleri üzerinden bu adamların tümü kadınları özne yaparak birbirleri ile kavga etti"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. (1)

Akşener: Kadının bedeni, giyimi, davranışı, tercihleri üzerinden bu adamların tümü kadınları özne yaparak birbirleri ile kavga etti

Akşener: Kadının bedeni, giyimi, davranışı, tercihleri üzerinden bu adamların tümü kadınları özne yaparak birbirleri ile kavga etti

Akşener: Kadının bedeni, giyimi, davranışı, tercihleri üzerinden bu adamların tümü kadınları özne yaparak birbirleri ile kavga etti

Sağlık çalışanıyla tartışan İYİ Parti'li isim, beyaz kodu duyunca çıldırdı: İşe dönmek için bana yalvarırsın

Sağlık çalışanıyla tartışan İYİ Parti'li isim, beyaz kodu duyunca çıldırdı: İşe dönmek için bana yalvarırsın

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title