Akşener: 3'üncü ittifak arayışı yok (2)
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Akşener: 3'üncü ittifak arayışı yok (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akşener: 3'üncü ittifak arayışı yok (2)

FUARI ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen 'ARTANKARA 7'nci Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti.

FUARI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen 'ARTANKARA 7'nci Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarı gezen Akşener, eserleri inceleyerek, sanatçılarla sohbet etti. Akşener, açıklama yapmadan fuardan ayrıldı.

-Akşener'in fuara gelişi

-Ziyaretten görüntü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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