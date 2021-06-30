Akşehir Belediyesinden başarılı sporculara altın
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Akşehir Belediyesinden başarılı sporculara altın

Akşehir Belediyesinden başarılı sporculara altın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 14-20 Haziran tarihleri arasında Bursa'da Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen U15 ve U17 Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları altınla ödüllendirdi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 14-20 Haziran tarihleri arasında Bursa'da Türkiye Halter Federasyonu tarafından organize edilen U15 ve U17 Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları altınla ödüllendirdi.

AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'in de hazır bulunduğu törende; 49 kiloda U15 kategorisinde Türkiye ikincisi olan Atatürk Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Halil Ergün, 73 kiloda U15 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Atatürk Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Ufuk Sayargil, 81 kiloda U15 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan AK Nasreddin Spor Kulübü Sporcusu Furkan Geçitlioğlu, 96 kiloda U17 Yıldızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan AK Nasreddin Spor Kulübü Sporcusu Polat Şahinkul, 59 kiloda U17 Yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi olan Akşehir Spor Kulübü Sporcusu Hatice Karagöz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından altınla ödüllendirildi. Sporcuların Antrenörü Murat Korkmaz ile AK Nasreddin Spor Kulübü Başkanı Ömer Akdi ve Kulüp Başkan Yardımcısı Sadık Kızılkuyu Başkan Akkaya'ya ve Akşehir Belediyesine destekleri için teşekkür etti.

Başkan Akkaya sporculara olan desteklerinin süreceğini kaydederek, "Akşehir halkımız adına bu gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Akşehirimizi, Nasreddin Hoca'nın torunlarını bugün olduğu gibi bundan sonrada en güzel şekilde temsil etmeye devam ederler" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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