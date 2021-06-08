Akşehir Belediyesi'nden dünya üçüncüsü halterciye altın

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Gençler Dünya Halter Şampiyonasında +87 kilogramda dünya üçüncüsü olan Nuran Yalçın'ı altınla ödüllendirdi.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Gençler Dünya Halter Şampiyonasında +87 kilogramda dünya üçüncüsü olan Nuran Yalçın'ı altınla ödüllendirdi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Haziran ayı olağan belediye meclisi toplantısında geçtiğimiz günlerde yapılan Dünya Şampiyonasında halterde üçüncü olan Akşehir Spor Kulübü sporcusu Nuran Yalçın altınla ödüllendirildi. Ödül törenine; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye meclis üyeleri, başarılı sporcu Nuran Yalçın, antrenörü Murat Korkmaz, Akşehir Spor ve Ak Nasreddinspor yöneticileri ile belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Nuran kızımız bizi gururlandırdı, kendisini çok tebrik ediyoruz. Bizi gururlandırdınız, heyecanlandırdınız, mutlu ettiniz, Allah'ta sizi gururlandırsın, mutlu etsin. Orada Türk bayrağının dalgalanması zaten ülkemiz için bir gurur ama Akşehirimiz, Konyamız için de bu ayrı gurur tabii ki" dedi.

Başkan Salih Akkaya konuşmasının ardından, Özbekistan'ın Taşkent şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonasında +87 kilogramda yarışıp 121 kilogram kaldırarak silkmede dünya üçüncüsü olan Nuran Yalçın'a yarım altın, antrenörü Murat Korkmaz'a da çeyrek altın hediye etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı