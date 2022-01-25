Aksaray Valisi Aydoğdu'dan gülümseten paylaşım

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun, sosyal medya hesabından naylon ve çamaşır leğeniyle kayak yapan çocuklarla ilgili yaptığı paylaşım gülümsetti.

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun, sosyal medya hesabından naylon ve çamaşır leğeniyle kayak yapan çocuklarla ilgili yaptığı paylaşım gülümsetti.

Aksaray'da etkili olan kar yağışı, yarıyıl tatiline giren öğrencileri de sevindirdi. Son 15-20 yılın en fazla kar yağan dönemini yaşayan çocuklar, buldukları dik yokuşları kayak pistine çevirdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, naylon poşet ve evlerinden getirdikleri çamaşır leğeni ile kayan çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çocukların kayak sevinçlerini yansıtan fotoğrafları paylaşan Vali Aydoğdu; "Bizden habersiz yaptığınız iş mi şimdi… Çocuklar hiç haber vermiyorsunuz, biz de leğenimizi alıp gelirdik belki" notunu düştü.

Vali Aydoğdu'nun paylaşımı büyük ilgi görürken, paylaşıma yapılan birbirinden ilginç yorumlar ise gülümsetti.