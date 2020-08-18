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Aksaray'da kadınlara özel 14 kooperatif yüzlerce kadına iş kapısı açtı

Aksaray'da kadınlara özel 14 kooperatif yüzlerce kadına iş kapısı açtı Aksaray'da kadınlara yönelik kurulan 14 ayrı kooperatif ile yüzlerce kadına iş kapısı açıldı.

18.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:24

Aksaray'da kadınlara özel 14 kooperatif yüzlerce kadına iş kapısı açtı

AKSARAY - Aksaray'da kadınlara yönelik kurulan 14 ayrı kooperatif ile yüzlerce kadına iş kapısı açıldı.

Aksaray Valiliği tarafından ekonomiye dahil olmayan kadın potansiyelini daha aktif hale getirmek amacıyla kadınların kooperatifleşmesine yönelik organize edilen "Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi" start aldı. "Kadınlar Üretecek Aksaray Güçlenecek" sloganıyla başlayan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın telekonferans ile katıldığı programda Aksaray genelinde 14 yeni kadın kooperatifi kurularak faaliyete geçirildi. 7'si Tarım ve Orman Müdürlüğü, 7'si Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kurulan kadın kooperatifleri Aksaray genelinden yüzlerce kadına iş kapısı açtı. Programın çalıştayı Aksaray Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen çalıştaya telekonferans aracılığıyla katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kadın kooperatiflerinin ekonomideki önemini anlatarak, "Aksaraylı kadınlarımızın el emeğini, göz nurunu, ticari hayata katkılarını hem tüm Türkiye'de hem de inşallah uluslararası boyutta hak ettikleri fiyatlarla pazarla buluşmasını temenni ediyoruz. Kooperatif işletmeleri tarımsal ürünlerden ulaştırmaya, eğitimden enerji sektörüne kadar çok farklı alanlarda kooperatiflerimiz mevcut. Bu kooperatifler hem üreticiyi hem tüketiciye koruma sağlıyor aynı zamanda. Yerel, yerinde doğal, ekolojik ve çevre dostu ürünleri üretime katma değer olarak ne kadar ekonomiye katkı sağladığını hepimiz görüyoruz. Kooperatifleşme yolunda insanlarımızın özellikle kadın girişimcilerin bir araya gelerek nasıl katma değer oluşturduğu birçok başarılı kooperatif örneğinde görüyoruz. Kadınlarımızın sermaye ve emeklerini birleştirmek üzere kooperatifleşmelerini teşvik edici çalışmalarımız devam etmekte. Ülkemizin her köşesinde ayrı ayrı nimetler, ayrı ayrı zenginlikler var. Kültürel mirasımızın yanında çok bereketli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Ülkemizde kooperatifleşmenin gelişmesi içinde büyük bir alan var. Kooperatiflerimiz yerel dinamikleri hayata geçirmekte son derece önemli roller üstleniyor. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunu son derece önemsiyor ve tüm imkanlarımızla kadın girişimcilerimizi ve kooperatiflerimizin yanında olmayı hedefliyoruz. Aksaray'da faaliyet gösteren kooperatiflerimize maksimum 150 bin liraya kadar destek vereceğiz. Bu destek hibe, bir karşılık beklemiyoruz. Sadece beklentimiz kadın kooperatiflerimizin başarılı olması, ayakları yere basan projeler getirmesi, sürdürülebilir olması, istihdam sağlaması" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Aksaray'da üretilen ve yapılan el sanatları ile yöresel ürünler sergisi açıldı.

Aksaray'da kadınlara özel 14 kooperatif yüzlerce kadına iş kapısı açtı

Kaynak: İHA

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