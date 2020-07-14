Aksaray'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
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Aksaray'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Aksaray'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı Aksaray'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

14.07.2020 19:20 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:06

Aksaray'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray E-90 Ankara Karayolu Ağaçlı Kavşağında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden Adil A. yönetimindeki yabancı plakalı Mercedes marka otomobilin trafik yoğunluğu nedeniyle ani fren yapması sonucu arkasında seyreden Gökhan U. idaresindeki 68 BF 368 plakalı Ford marka otomobil, Serkan Ü. idaresindeki 68 KH 522 plakalı Renault marka otomobil, İsmail D. yönetimindeki 68 ER 300 plakalı Renault marka otomobil ve Nagehan K. idaresindeki 06 BD 5369 plakalı Volkswagen marka otomobil birbirine çarptı. Kazada Serkan Ü. (23), İsmail D. (29), Hüseyin Gazi K. (15), Emin D. (34), Çakır Efe Ç. (10), Ayşegül Ç. (11), Merve K. (11), Döne D. ve Nagehan K. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Kaynak: İHA

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