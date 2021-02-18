Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep 18 Şubat yeni bölüm fragman izle!
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Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep 18 Şubat yeni bölüm fragman izle!

18.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:30
Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep 18 Şubat yeni bölüm fragman izle!

Akrep dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Akrep oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Akrep var mı? İşte ayrıntılar...

Akrep kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Akrep yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Akrep var mı? Akrep ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Akrep'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

AKREP YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Akrep 18 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cinayet gecesinin görüntülerinin Hacer'in eline geçmesi ile köşeye sıkışan Ferda, 'Akrep'in yeni bölümünde tüm kozlarını masaya sürecek. Aras'ın kendisine sırtını dönmesi ile iyice yalnız kalıp köşeye sıkışan Ferda, bir yandan Hacer'i sırrını kimseyle paylaşmaması için iknaya çalışırken diğer yandan rakibine karşı bir koz bulabilmek için çalışmaya başlar. Cinayet gecesinin yegane tanığına ulaşmaya başaran ancak adamın ölümüne engel olamayan Perihan büyük bir hayal kırılığı yaşarken; Ferda yaptığı itirafla annesini şoke eder. Hacer ise izlediği görüntülerin ardından Berna'yı Ferda'nın öldürdüğünden emin olarak polise ifade vermeye karar verir. Ameliyatının ardından sağlığına kavuşan İpek'le Şahin arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, babası ve teyzesinin ilişkisini öğrenen Duru ise Aras'la ilgili kritik bir kararın eşiğine gelir.

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