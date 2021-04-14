Akkuyu Nükleer AŞ, Otkrıtie Bankası'ndan 500 milyon dolar "sürdürülebilir" kredi alacak

Akkuyu Nükleer AŞ ile Otkritie Bankası, 500 milyon dolar ile sınırlı 7 yıllık yenilenmeyen kredi üzerinde anlaşmaya vardı.

Akkuyu Nükleer AŞ ile Otkritie Bankası, 500 milyon dolar ile sınırlı 7 yıllık yenilenmeyen kredi üzerinde anlaşmaya vardı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fonlar, şirketin sürdürülebilir kalkınma alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini şart koşan özel koşullarda Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesini finanse etmek için alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özel koşullarda kredi çekmek yalnızca avantajlı faiz oranına güvenmeyi mümkün kılmıyor, aynı zamanda 'amiral gemi' niteliğindeki projemiz Akkuyu'nun ve Rosatom'un hedefleri uygulamak için sürdürülebilir çözümler ve yollar seçme konusundaki ortak arzusunu bir kez daha doğruluyor. Her sürdürülebilir kredi, finansal piyasanın, sadece güvenilir bir borçlu olarak değil aynı zamanda sürdürülebilir, düşük karbonlu bir senaryoda ekonominin büyümesi için gerekli koşulları yaratan bir endüstri olarak nükleer enerji endüstrisine duyduğu güvenin kanıtıdır."

Rosatom Ekonomi ve Finans Genel Müdür Yardımcısı İlya Rebrov de söz konusu anlaşmanın, Rosatom ile Otkritie Bankası arasında 2019 yazında başlayan iş birliğinde önemli bir kilometre taşı olduğuna işaret ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Bankanın, bugün dünyanın en büyük nükleer enerji projesi olan Türkiye'deki düşük karbonlu enerji projemizi, BM Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin yanı sıra Paris Anlaşması iklim hedeflerini destekleme taahhüdümüzü yansıtan koşullarda destekleme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Otkritie Bankası ile stratejik ortaklığımızın gelecekte Rosatom Devlet Kuruluşunun diğer projelerine yayılacağına ve bunların zamanında uygulanmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz."

Şirket, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak, ilgili yıllık faaliyet raporunun sunulmasıyla ekolojik ve çevresel izlemenin gerçekleştirilmesi yükümlülüğünü üstleniyor. Anlaşmalara uyum, borçlu için daha düşük kredi oranının belirlenmesi anlamına geliyor.

Bu kapsamda Akkuyu Nükleer AŞ, Otkrıtie Bankası'ndan 500 milyon dolar "sürdürülebilir" kredi alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel