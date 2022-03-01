Akiş GYO'dan 2021 yılında 237.9 milyon TL net kâr

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "2021 yılının ilk yarısı Kovid-19 kaynaklı kısıtlamalar neticesinde görece zayıf bir performans ile geçerken, bu kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte yılın ikinci yarısı AVM'lerimizde ciro rekorlarının kırıldığı ve yılı güçlü net kar rakamıyla kapadığımız bir dönem oldu. Özellikle dördüncü çeyrekte salt kira gelirlerimiz 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 82.8 artış gösterdi" dedi.

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Pandemi kaynaklı kısıtlamaların ve alışveriş merkezlerinin kısmen kapalı kalmaya devam ettiği 2021 yılının ilk yarısının ardından, Temmuz- Aralık 2021 dönemi kısıtlamaların sona erdiği, sektörde 'revenge shopping' olarak adlandırılan ve insanların fiziksel alışveriş yapmaya duyduğu özlemi giderdiği bir dönem oldu.

Bu dönemde kurdaki hareketliliğe rağmen Akiş GYO'nun alışveriş merkezlerinde metrekare başına cirolarda ortalamada yüzde 77 mertebesinde artış gözlemlendi. Ayrıca şirketin yüzde 100 sahibi olduğu Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 98 gibi geçmişten gelen yüksek doluluk oranları korunurken, her geçen gün ivmelenen ziyaretçi sayıları da şirketin performansına olumlu katkıda bulundu. Böylece, Akiş GYO 2021 yılında 237.9 milyon TL net kar elde etti.

"2021'in ikinci yarısında AVM'lerimizde ciro rekorları kırıldı"

Şirketin 2021 finansal sonuçlarını değerlendiren Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Özellikle ana iş kolumuz olan ticari gayrimenkullerimizdeki kiracılarımızın içinde bulunduğu perakende sektöründe yapısal değişikliklerin yaşandığı bir ortamda, şirket olarak güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlamamızla yılı finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik anlamında başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.

Durusoy, sözlerine şöyle devam etti: "AVM'lerimizde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Alışveriş merkezlerimizin çekim ve deneyim merkezi olması, oldukça yüksek doluluk oranlarıyla birleşince hem kiracılarımız hem de ziyaretçilerimiz tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu sebeple yılın ikinci yarısında her iki alışveriş merkezimizde tarihsel ciro rekorları kırılması bizim açımızdan sürpriz olmadı."

"2022'de önceliğimiz dijitalleşme olacak"

Durusoy, "2022 yılı da şirketimiz açısından güzel başladı. Özellikle Akasya tarafında bazı mağazaların planlı büyümeleri ve yenilenen kiracı karmamızla hem doluluk oranlarımızı yüzde 97-98 mertebesine çıkaracağız hem de ziyaretçilerimize daha deneyim odaklı alanlar yaratacağız. Caddebostan ve Beykoz projelerinde ise ruhsat ve imar durumu kaynaklı olumlu gelişmeler var. Bunları da gelişme oldukça kamuoyu ile paylaşıyoruz. 2022 yılında önceliğimiz yine borç azaltmak ve dijitalleşme olacak. Ayrıca 2022 yılında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alacak olmamız, yatırımcı tabanımızı genişletmek açısından da faydalı olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi