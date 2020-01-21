Akhisarspor için büyük kenetlenme

21.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:58

TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Akhisarspor, cuma günü evinde oynayacağı Bursaspor maçı öncesi farklı partilerden siyasiler ve oda temsilcilerini etrafında kenetledi. Yeşil-siyahlıların Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanı AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili A.Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Ekrem Kayserili, CHP İlçe Başkanı Umut Çavuş, ATSO Başkanı Mehmet Ulusoy, Belediye Meclis Başkanı Feride Sakarya ile OSB Başkanı Ali Çınarlı birlikte ziyaret etti. Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'a başarılar dilerken, futbolculara da tatlı ikramında bulunan siyasiler, yeşil-siyahlı kulüp için güç birliği mesajı verdi.

Ziyarette konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Akhisarspor'un birlik ve beraberlik içerisinde tam takım yanlarında olduğumuzu bütün Akhisar'a, tüm ülkeye göstermek istedik. Takımımızın mücadelesinin üst seviyede olduğunu biliyoruz. Kendilerini takdir ediyoruz. Bir kısmetsizlik var, gol atamıyoruz. Ligde 3 puana hasret kaldık. Futbolcularımıza yanlarında olduğumuzu göstermek için, hocamıza yanında olduğumuzu göstermek için Kaymakam Bey, milletvekillerimizle beraber, Belediye Başkanımızla, sivil toplum örgütlerimizle beraber tek vücut olduğumuzu bir kez daha herkese göstermek istedik. Futbolcularımızın moral ve motivasyonu her şeyden önemli. Onların morallerini yüksek tutmak istiyoruz. Allah'ın izniyle sezon sonu hep birlikte hedeflediğimiz hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Akhisar'da bir bütün halinde birlikteyiz. Bundan sonraki haftalarda inşallah puanları alırız" dedi.

Kaynak: DHA

CHP Manisa Milletvekili A.Vehbi Bakırlıoğlu da ziyarette, "Hepimiz buradayız. Akhisarspor, Akhisar'ın marka değerlerinden bir tanesi. Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele etti. Bu takımın teknik kadrosuyla beraber, futbolcularıyla beraber daha iyi yerlerde olacağını inanıyoruz. İnşallah bu birlik beraberlik içerisinde biz sezon sonunda hedeflediğimiz yere ulaşacağız ve seneye hak ettiğimiz yerde Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Hocamıza, teknik kadromuza ve futbolculara güvenimiz tam" diye konuştu. Kaymakam Sabit Kaya, "Akhisarspor'un yanında olmak için burada toplandık. Akhisarspor'a başarılar diliyoruz" derken Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisarspor istediği zaman yapamayacağı bir şey yok. Hocamıza güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz, yönetimimize güveniyoruz. Güzel günler geçireceğiz. Hocamız bu ligin en iyi hocalarından biri. Oyuncularımız bu ligin üstünde oyuncular. Aynı şekilde yönetimimiz de kenetlendi. Biz burada milletvekillerimiz, Kaymakamımız tüm sivil toplum örgütlerimiz var, biz Akhisar için bir aradayız. Her zaman böyle devam edeceğiz. Bu takım bunu başaracak" yorumunu yaptı.ALTIPARMAK'TAN TEŞEKKÜRAkhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Bursaspor maçı öncesi kendilerini yalnız bırakmayan siyasiler ve oda temsilcilerine teşekkür etti. Altıparmak, "Puan tablosunda şampiyonluğa oynayan 5-6 takım var. Aralarında devre arasında transfer yapanlar oldu. Biz tabii transfer yapmak için çok uğraştık. Belirlediğimiz oyuncular için hala yasağın açılmasını bekliyoruz. Ama zaten şampiyonluk için kurulmuş bir kadromuz var. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımıyız. Yalnız galip gelerek şanssızlığımızı kırmaya ihtiyacımız var. İnşallah bu galibiyeti de Bursaspor maçı ile almak istiyoruz. Biz Akhisar olarak bu birlik ve beraberliği zaten sağlamıştık, bunu burada görmek bizi çok memnun etti. Birlikte 16 final maçımız kaldı" diye konuştu.