Akhisar sokaklarında basketbol coşkusu yaşandı

09.09.2019 11:01

Akhisar Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Spor Şenliği kapsamında Akhisar Belediye Basketbol Kulübü tarafından organize edilen Sokak Basketbol müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.



Akhisar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kültür ve Spor Şenliği kapsamında Akhisar Belediye Basketbol Kulübü tarafından organize edilen 'Street Ball' Sokak Basketbol müsabakaları Efendi Mahallesi Halk Konağı arkasında bulunan çok amaçlı açık hava spor tesislerinde yapıldı. 4 kategoride yapılan ve 2 gün süren müsabakalara 22 takım katıldı. Müsabakaların ardından Küçük erkekler kategorisinde birinci Bonfile takımı olurken ikinci ise Yürekliler takımı oldu. Yıldız erkeklerde ise şampiyon Şeftaliler takımı olurken ikinci ise Sakatlar isimli takım oldu. Genç erkekler kategorisinde BABÖ isimli takım şampiyon olurken 101 Tayfa isimli takım ise ikinci oldu. Büyük erkeklerde ise şampiyon Öğretmenlik isimli takım şampiyon olurken AKMD isimli takım ise ikinci oldu.



Dereceye girenlere ödüllerine CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Basketbol Kulübü Başkanı Alper Ayan, Beden Eğitimi Öğretmeni Süleyman Caner ve Organizatör ekipten görevli Erkan Barut takdim etti.



Turnuva organizatörlüğünde Harun Yılmaz, Hüseyin Elibol, Erdoğan İğci, Erkan Poğaçacı ve Erkan Barut görev alırken, müsabakaların sunuculuğunu ise Ragıpcan Ertaç yaptı. Yetkililer turnuvanın geleneksel hale getirilerek her yıl düzenleneceğini ifade etti.



Etkinliğin bu yıl ilk kez yapılmasına rağmen büyük bir katılımın olduğuna dikkat çeken Akhisar Belediye Basketbol Kulübü Başkanı Alper Ayan, gelecek yıl etkinliğin daha renkli ve daha güzel geçeceğini bu konuda çalışmalara da başladıklarını ifade etti.



Akhisar'da ciddi oranda basketbol seyircisi ve oyuncusu olduğunu belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz 'Street Ball' yani sokak basketbolu müsabakaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Gençlerimiz hünerlerini sergiledi ve centilmenliğin en güzel örneklerine tanık olduk. Spor yapmanın yanı sıra sosyalleşme imkanı da tanıyan bu turnuvayı her yıl yapmayı planlıyoruz. Bu yıl Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında ilkini hayata geçirdiğimiz bu turnuvaya katılan ve organizasyon içerisinde olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Turnuvada dereceye giren birinci takıma kupa ve her bir oyuncuya spor mağazasından alışveriş yapabilecek 200 TL'lik hediye çeki ve ikinci olan takımdaki her oyuncuya ise 100 TL'lik hediye çeki verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA